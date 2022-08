Nyugat-, Dél-, Közép- és Kelet-Anglia egyes részeit is "aszály sújtotta" területnek minősítette pénteken a brit Nemzeti Aszályügyi Bizottság. A vízszolgáltatók egymás után vezetnek be korlátozásokat a háztartások vízfelhasználására is.

Fotó: Shutterstock

Nagy-Britannia, amelyet általában az esős időjárással szokás összekapcsolni, a helyi meteorológiai hivatal szerint 1935 óta a legszárazabb júliust szenvedte végig.

A jelenlegi magas hőmérséklet fokozta az élővilágra és a vízbázisunkra nehezedő nyomást is

- mondta Harvey Bradshaw, a Nemzeti Aszályügyi Bizottság elnöke.

Az Egyesült Királyságnak tehát az egekbe szökő energiaárak - amelyeket háztartások milliói egyszerűen nem tudnak megfizetni - és az akut megélhetési válságot okozó, zsugorodó gazdaság, valamint a rohamosan növekvő infláció mellett most már az aszállyal is meggyűlt a baja.

A szélsőséges időjárásnak egyre rémisztőbbek a következményei is. A különösen száraz talaj miatt például megsüllyedhetnek a házak - közölte a héten az LV General Insurance biztosítótársaság. Júniusban és júliusban 205 százalékkal nőtt a bejelentett süllyedések száma. A szupermarketek pedig a tűzveszély miatt leállították az egyszer használatos grillek árusítását.

Az aszály azonban nem csak Angliát érinti. A július végi adatok azt mutatják, hogy az Európai Unió országainak 47 százalékában aszályhelyzet, 17 százalékukban pedig már riasztási fokozat van érvényben - írja az Európai Aszálymegfigyelő Intézet.

"Nagyon durva az aszály" - mondta Rishi Sunak, a brit tory párt vezetői posztjára pályázó jelölt a Times Radio pénteki adásában. "Arra világít rá, hogy mit kell tennünk, vagyis arra, hogy a vízszolgáltató vállalataink teljesítsék a szivárgások kiküszöbölésével kapcsolatos kötelezettségeiket."

Ha elhárítjuk a szivárgásokat, elkerülhetjük a vízkorlátozásokat és a locsolási tilalmakat is

- mondta Liz Bentley, a Királyi Meteorológiai Társaság vezérigazgatója is a Bloomberg TV-nek.

Sadiq Khan, London polgármestere eközben arra szólította fel a londoniakat és a vízszolgáltatókat, hogy segítsenek a városnak a vízzel való takarékoskodásban.

"Miközben sürgetem a vízszolgáltatókat, hogy gyorsan cselekedjenek a szivárgások megszüntetése érdekében, amelyek miatt naponta több millió köbméter víz megy veszendőbe, a londoniak is vegyék ki a részüket otthon a vízzel való takarékoskodásból, amennyire csak lehet" - mondta Khan.

Korábban péntek reggel a Yorkshire Water Services Ltd. immár negyedik vízszolgáltatóként jelentett be az országban locsolási tilalmat, aminek értelmében augusztus 26-tól tilos a társaság ellátási területén a kerteket locsolni és az autókat slaggal mosni. A Yorkshire Water a honlapja szerint 5,4 millió embert és 140 ezer vállalkozást szolgál ki.

A magas hőmérséklet és a csökkenő vízkészlet a brit mezőgazdaságot is érinti. Néhány folyó vízszintje a valaha mért legalacsonyabb szinten van.

"A helyzet továbbra is óriási kihívást jelent az összes mezőgazdasági ágazatban" - mondta Tom Bradshaw, a National Farmers' Union nevű agrárszövetség elnökhelyettese. "Sok gazdálkodónak jelentős következményekkel kell szembenéznie, az öntözővíz hiányától a fű kiégésén keresztül, a téli takarmányozás ellehetetlenüléséig."

Az Egyesült Királyság Egészségbiztonsági Ügynöksége közben két nappal, augusztus 16-ig meghosszabbította az Angliára vonatkozó egészségügyi riasztást.

Némi enyhülést hozhat, hogy jövő hétfőn Nagy-Britannia nagy részében zivatarokra van kilátás.