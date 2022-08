Tovább szítja a tajvani feszültséget egy újabb amerikai delegáció

Kétnapos látogatásra érkezett vasárnap Tajvanra egy amerikai törvényhozási küldöttség, Ed Markey szenátor vezetésével. Peking, amely saját területének tekinti a szigetet, Nancy Pelosi, az Egyesült Államok képviselőházának demokrata elnöke látogatását követően nagyszabású hadgyakorlatba kezdett a sziget körül. Fotó: Csiang Jing-jing A tajvani amerikai követség közölte, hogy a szenátort négy másik kongresszusi tag is elkísérte Délkelet-ázsiai körútjára. A delegáció hétfőn találkozik Caj Jing-vennel, a Kínai Köztársaság (Tajvan) 2016 januárjában megválasztott elnökével. Az amerikaiak szerint delegációjuk (amely egyébként Pelosihoz hasonlóan szintén katonai géppel érkezett) újabb bizonyítéka annak, hogy az Egyesült Államok kongresszusa támogatja a szigetet. A kérdés már csak az, hogy Peking mit szól majd ehhez. A kínai erők vasárnap is folytatták hadgyakorlatukat a Tajvani-szorosban. A tajvani védelmi minisztérium 22 repülőgépet és hat hadihajót figyelt meg. Közben az amerikaiak sem tétlenkednek, ők Indonéziával hajtanak végre közös hadgyakorlatot. A 2009 óta évente megrendezett gyakorlatozás ezúttal nagyobb volumenű a szokásosnál, csatlakozott hozzá Japán, Szingapúr és Ausztrália is. Fotó: Alekszej Druzsinyin / AFP Henry Kissinger legendás amerikai külügyminiszter és politikai elemző a The Wall Street Journalnak nyilatkozva kifejtette, hogy az USA háború küszöbén áll Oroszországgal és Kínával, részben olyan problémák miatt, amelyeket maga teremtett, ráadásul úgy, hogy fogalma sincs arról, miként végződnek vagy hová vezetnek ezek a konfliktusok. Most korántsem olyan egyszerű a helyzet, mint Nixon elnök idején volt, nem lehet megosztani őket, majd kijátszani egymás ellen – tette hozzá. A legtöbb, amit tehetünk, annyi, hogy igyekszünk nem kiélezni a feszültségeket. Tajvannal kapcsolatban Kissinger megjegyezte, hogy az elmúlt ötven évben Tajvan stabilitását az biztosította, hogy az Egyesült Államok és Kína egyaránt hagyta a szigetet autonóm és demokratikus módon fejlődni. Ezt az alapstruktúrát nagyon nem célszerű megváltoztatni – fűzte hozzá.

