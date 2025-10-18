Megvan a megoldás: így utazhat a budapesti békecsúcsra Vlagyimir Putyin – megszólalt az EU, sokkal egyszerűbb a helyzet, mint gondolták

Vlagyimir Putyin beléphet az Európai Unió területére: az Európai Bizottság megerősítette, hogy a jelenlegi szankciók között vagyonbefagyasztás szerepel Putyinnal szemben, de nincs közvetlen utazási tilalom rá nézve. Ugyanakkor gyakorlati akadály, hogy az EU légterét lezárták az orosz repülőgépek előtt, így repüléséhez engedélyeket kell kérni és diplomáciai egyeztetéseket szükséges folytatni.

Szankciók, légtérzár és az ICC: mennyire biztonságos Vlagyimir Putyin útja Budapestre? / Fotó: AFP

Ezek az engedélyek tagállami szinten adhatók ki egyedi esetekre. Egy másik probléma, hogy az orosz vezető ellen a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) 2023-ban adott ki elfogatóparancsot, ugyanis azzal vádolja az orosz hadsereget, hogy háborús bűncselekményeket követett el Ukrajnában, amiért Putyin közvetlen és személyes felelősséggel tartozik.

Moszkva tagadta a felvetést, de Putyinnak kockázatot jelentene, ha olyan országon keresztül utazna, amely aláírta az ICC egyezményét. Az elfogatóparancs végrehajtása azonban erősen függ az egyes államok jogrendjétől és politikai akaratától, mert gyakran élnek a diplomáciai mentességre hivatkozással.

Az orosz elnök emiatt kihagyta a tavalyi dél-afrikai BRICS-csúcsot, bár Mongóliában, a szintén ICC-tagállamban nem érte bántódás.. Ugyanakkor az nem világos, hogy egy ország a levegőben megpróbálhatná-e érvényesíteni az elfogatóparancsot, ha egyáltalán átengedi-e az orosz delegációt. Magyarország jelezte: kész arra, hogy a szükséges engedélyeket megadja, így Putyin biztonságosan be- és kiléphet az országból.

Az is kérdéses, hogy végül milyen útvonalon jut Putyin Budapestre. Az egyik lehetséges megoldás, hogy az orosz elnök Oroszországból Fehéroroszországon át Lengyelországon és Szlovákián keresztül érkezne Magyarországra, de ez problémás lehet a fagyos lengyel–orosz kapcsolatok miatt

Valószínűbb útvonal, hogy az orosz elnök gépe a Fekete-tengeren át Bulgárián, esetleg Görögországon és Szerbián keresztül érkezne Magyarországra. A szerb légtér használata valóban adja magát, sokkalta gördülékenyebb lehet, mint például a lengyelé.

FRISSÍTÉS 7:53

Kiszivárgott Putyin pontos útvonala a budapesti békecsúcsra: brutális kerülőt kell tennie az orosz elnöknek, vadászgépek fogják kísérni – térkép

Nagyon úgy tűnik, kiderül a válasz. Putyin repülési útvonala a budapesti békecsúcsra nem lesz a legkényelmesebb, komoly stresszt fog okozni számos országnak, kockázatmentes sem lesz, de minden jel szerint megvalósítható.

Két héten belül létrejöhet a találkozó?

Vlagyimir Putyin﻿ és Donald Trump﻿ Budapesten terveznek találkozni, hogy az orosz–ukrán háború lezárásáról tárgyaljanak. A pontos időpont még nem ismert, Trump úgy fogalmazott a közösségi médiában, hogy az Egyesült Államok és Oroszország a jövő héten magas szintű megbeszéléseket tart, majd vezetői csúcstalálkozó lesz Budapesten.