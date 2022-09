Olyan alacsony díjszinteken lehet konténereket Európába szállítani Kínából, amelyek a koronavírus okozta árrobbanást követően sokáig elképzelhetetlennek tűntek. Különlegessége a helyzetnek, hogy szeptemberben általában emelkednek az árak, hiszen rengetegen ilyenkor indítják útjára a karácsonyi szezonra szánt árukat. Az idén viszont jelentősen alacsonyabbak a szeptemberi díjak, mint az augusztusiak.

Mindezek oka a csökkenő kereslet. Az importőrök a válság kibontakozásával óvatosabbak, a szokásosnál kevesebb terméket indítanak útnak, továbbá kevesebb az új belépő, akinek most jut eszébe, hogy szeretne behozni valamit Ázsiából. Kivételek ez alól a slágertermékek, amelyeknél a maszkok és a Covid-tesztek helyét a napelem, a hőszivattyú, az inverter és a klíma váltotta fel.

Személyi védőfelszerelést (PPE) viselő alkalmazottak egy teherhajó mellett a kínai Santing tartomány Csingtao kikötőjében, 2022. január 14-én.

Fotó: STR

Mi történt a tengeri díjakkal?

A sokkolóan magas díjszintek a Coviddal kezdődtek, 2020 első negyedévben.

A korábbi 3–5 ezer dolláros díjak helyett néhány hónap alatt 6-8, majd 10-12 ezer dolláros árakkal kellett szembesülniük az importőröknek.

Ez a nagy méretű, olcsóbb termékeket rosszul érintette, hiszen volt, hogy drágább lett a szállítási díj, mint maga a produktum. 2021 második fél évében érte el a csúcsot a díj, tavaly ilyenkor 15-16 ezer dollárba került hazahozni egy konténert a nagyobb kínai kikötőkből. Ehhez kiszámíthatatlan, több hónapos tranzitidő társult.

„Az idén tavasszal csökkent az összeg 12-14 ezer dollárra, majd nyáron 11-12 ezres szinteken mozgott az ár. Ehhez képest most szeptemberben 7000–8500 dollár közötti díjakat kapunk, függően attól, hogy melyik hajótársaságtól kérünk ajánlatot. Továbbá elszoktunk attól, hogy van szabad hely is, nem csak hetek, hónapok múlva fér fel a konténerünk valamelyik járatra. Mérsékelt javulást várunk a tranzitidőben is” – ismertette a szakember.

A vasút még mindig formában

Az előző évek új sztárja, a Kínából Európába való vasúti szállítás térnyerését veszélyeztette, de nem törte le tartósan az orosz–ukrán háború. A harcok kitörésekor nagy volt az izgalom, hogy mi lesz a kötöttpályás útvonalak sorsa, főként Magyarország vonatkozásában, hiszen a vonatok Ukrajnán keresztül érkeztek hazánkba. Ez az útvonal kiesett, helyette létesült egy új: Kína–Kazahsztán–Oroszország–Fehéroroszország–Lengyelország-, majd Magyarország-szakasz.

„Szerencsére nem okozott jelentősen hosszabb tranzitidőt a kerülő, és az új útvonal stabilnak mondható. A háború kitörésekor rengeteg szállítmányozó szüntette meg a vasút használatát, és az ügyfelek egy része is ódzkodott tőle. Emiatt tavasszal volt egy komolyabb, 20-30 százalékos áresés, ami hónapok alatt visszakúszott, és ismét hasonló árszinteken mozog a vasúti szállítás, mint a tengeri, sőt 5-10 százalékkal drágább is. Cserébe a tranzitidő jóval kedvezőbb, emiatt továbbra is népszerű az importőrök körében” – tudtuk meg a kínai importszakértőtől.

Földre szállt légi díjak

A Covid előtt 2–4 dollár közötti kilogrammonkénti díjakkal találkozhattunk a Kínából Budapestre való repülős szállítás esetén. Hasonlóan a tengeri/vasúti díjak robbanásszerű növekedéséhez, a légi szállítási díjak is 2020 első hónapjaiban 10–12 dolláros kilogrammonkénti szinteken voltak elérhetők, természetesen a hatalmas mennyiségű maszk- és védőruhaimport miatt. Majd a 2020-as év második felére mérséklődtek a díjak, 6–10 dolláros sávban mozogtak 2021 végéig.

„Az idén január-februárban már 5–7 dollár közötti díjakat is kaptunk. A háború kitörésekor volt egy drasztikus áremelkedés, de augusztusra ez is elolvadt, jelenleg 4–6 dollárral lehet kalkulálni kilogrammonként. Ez vonatkozik a direkt budapesti járatokra is, amelyekre közvetlenül tudunk könyvelni és a legnépszerűbbnek számítanak, ugyanis nem olcsóbbak az átrakodós megoldások sem, ahol hosszabb a tranzitidő és nagyobb az esélye annak, hogy sérülnek az áruk” – osztotta meg tapasztalatait Csépe Gábor.

Konténert emelnek ki az észak-kínai Erenhot kikötőben, 2020. április 11-én.

Fotó: Lian Zhen / Xinhua via AFP

Mi várható a közeljövőben?

„A közelgő ünnepek (karácsony, kínai újév) miatt további drasztikus áresést nem várunk rövid távon. Valószínűleg még egyszer nem feleződik az ár, sőt az ünnepek közeledtével meglepődnénk, ha a légi díjak maradnának a mostani kedvező árszinteken. A kérdés, hogy mi lesz a holdújév után, 2023. március-áprilisban. Egyrészt a csökkenő kereslet miatt várható, hogy még tovább esnek az árak, de talán ezt valamelyes ellensúlyozza az, hogy rengeteg olyan áru behozatala lesz ismét gazdaságos, amit a Covid óta nem éri meg ideszállítani.

A napelemekkel kapcsolatos megnövekedett igény szinten tartja a konténeres szállítást, hiszen ezek kimondottan nagy méretű termékek, és ezeket most úgy hozzák az importőrök az energiakrízis miatt, mintha nem lenne holnap” – zárta gondolatait a kínai importszállítmányozásban aktívan részt vevő Kimport ügyvezetője.