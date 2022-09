A szeptember eleji sikeres ukrán ellentámadás – amelynek során egyes források szerint akár nyolcezer négyzetkilométernyi területet is visszafoglalhattak Kijev csapatai a támadóktól – megtorpanni látszik. Kijev még több nyugati fegyvert akar, főként az emberi erőforrások hiányával küszködik, és mint Moszkva legutóbbi lépései is jelzik, hasonló helyzetben vannak a megszállók is. Oroszország esetében azonban mások a körülmények. A 142 milliós lakosság nem szenvedett akkora emberveszteséget a kivándorlás, menekülés miatt, mint Ukrajna. Ez utóbbinak ma 30-34 milliós lakossága lehet. Ukrajnában általános a 18–60 év közötti férfiak hadkötelezettsége, ez egyelőre nem vonatkozik a nőkre, akiket viszont szintén összeírtak.

Fotó: Yasuyoshi Chiba / AFP

Ezt a hátrányt próbálja ledolgozni a Nyugat növekvő mennyiségű és minőségű fegyverek szállításával. A vonakodásuk, állítólagos rejtett Moszkva-szimpátiájuk miatt sokat bírált németek most huszárvágással igyekszenek a fegyverszállító Nyugat élbolyába bekerülni.

Berlin olyan hipermodern fegyverrendszert ígért Ukrajnának, amilyen még Nyugaton sincs rendszerbe állítva, és a kidolgozója, a német Krauss-Maffei Wegmann hadiipari óriáscég is minimum két és fél év múlva tudja csak szállítani.

Tizenhat darab RCH 155-ös, a lövegrészben robotizált, 155 milliméteres, nyolc gumikerekes páncélozott alvázra épített, ember nélkül működő, messze hordó és nagyon pontos (hosszú csövű, 52-es kaliberű) önjáró lövegről van szó, amely menet közben is képes lövések leadására.

A börtönből a frontra

Oroszország esetében a tartalékelv érvényesül. A moszkvai vezetés makacsul ragaszkodik ahhoz, hogy nem háborúzik, hanem „speciális katonai műveletet” hajt végre. A minap éppen Putyin elnök erősítette meg, hogy Moszkva a hadereje csak egy részét (a szerződéseseket) mozgósította a „művelet” végrehajtására. Oroszországban nincs mozgósítás, az ott is érezhető katonahiányt zsoldoskatonákkal és a börtönökben végrehajtott toborzással próbálják megoldani.

Jevgenyij Prigozsin, a Vlagyimir Putyinhoz közel álló oroszországi oligarcha (cateringüzletben utazik – a Kreml-rendezvényekhez a vállalata, a Konkord szállítja az enni-innivalót, emiatt Putyin szakácsának is hívják)

a börtönöket járja, hogy féléves frontszolgálatra csábítsa az elítélteket. Ezeknek, ha teljesítik a feltételeket, kegyelmet és szabadlábra helyezést ígér.

Hogy ennek az akciónak enyhén szólva is foghíjas a jogi megalapozottsága, az Prigozsint nem izgatja. Pedig a BBC orosz adása szerint az orosz büntetés-végrehajtásban jó néhány magas beosztású tisztviselő is rosszallja, mi több, ennek hangot is ad, hogy a testület teljes megkerülésével, semmibevételével járnak be a börtönökbe Prigozsinék, olyasmiket ígérgetve, amihez semmiféle jogalapjuk nincs.

Prigozsin a nem hivatalosan hozzá kötődő és hivatalosan nem is létező oroszországi bázisú, több ezer alkalmazottat, kiszolgált obsitost foglalkoztató (Wagner) katonai magánvállalatnak (oroszul CSVK) toboroz katonákat ukrajnai bevetésre. Prigozsin populista, demagóg, de a tömegekre láthatóan ható érve:

Vagy a katonai magánvállalatok és az elítéltek (az orosz népnyelvben a „zek”-ek), vagy a gyerekeitek (mennek Ukrajnába meghalni)

– működik. Persze hatalmas hivatalos hátszél nélkül Prigozsin, aki arcát vállalva hozzájárult, hogy a börtönudvarokon tartott toborzóbeszédét a média rögzítse és sugározza, nem boldogulna. Cége, a Konkord válaszolt egy orosz tévécsatorna kérdésére, amely szerint valóban ő látható-e a felvételeken. A cég sajtóosztálya meglehetős magabiztossággal, ha úgy tetszik, cinizmussal úgy nem mondott semmit, hogy de facto megerősítette, hogy a főnökéről van szó.

Valóban megdöbbentő a hasonlóság Jevgenyij Viktorovics (Prigozsin) és a felvételen látható személy között, és az illető épp oly jól bánik a szavakkal, mint J. V.

– hangzik a Konkord semmit és mindent elmondó válasza.

Fotó: Juan Barreto / AFP

Wagner helyett Mozart

Ukrajna ügyeiben helyszíni tapasztalattal, ismeretekkel rendelkező magyar „szakmabeli” lapunknak elárulta, hogy

az ukrán hadsereget is segítik nyugati katonai magánvállalatok.

Ezekről nem sokat tudni, de egy név, a Mozart sokszor felbukkan. A Guardian szerint a mozartisták (akik a Wagnerre reagálva adták ezt a furcsa nevet a katonai magánvállalatuknak) öt-tíz napos gyorstalpalókat tartanak a frontvonal mögött. Harmincon jóval felüli civilekről van szó, akiket besoroztak, s akik parasztok vagy taxisofőrök voltak, minimális katonai ismeretekkel. „Egyikőjük sem akart katona lenni, de mint mondják, országukat megtámadták. Hatalmas tisztelet jár ki nekik. De őszintén szólva elég szomorú a helyzet” – nyilatkozik egy bolgár származású exhivatásos, a Mozart kiképzője.

Vezetőjét, a 31 év katonai szolgálatot (Iraktól Maliig) teljesítő Andy Milburnt, az amerikai hadsereg nyugalmazott tengerészgyalogos ezredesét

Ukrajnában szóra bírta a Le Monde riportere. Mintegy háromtucatnyi Mozart-tag működik Ukrajnában, első sorban a Donbászban. Ahogy az ezredes mondja, közvetlen katonai akciókban nem vesznek részt, de a helyszínen képzik, segítik az ukrán hadsereg tagjait.

„Itt azt csináljuk, amit a hivatalos Washington nem tud megtenni. A Pentagon cáfolja, hogy bármi köze lenne hozzánk. Igazuk van…”

– nyilatkozik a keménykötésű, de már erősen őszülő ezredes a francia napilapnak.