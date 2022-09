A 2015-ben az Egyesült Államok történetének egyik legkiterjedtebb személyazonosság-lopási ügye miatt elítélt férfinak – aki a sötét weben árulta az amerikaiak személyes adatait, például neveket, címeket, társadalombiztosítási és bankszámlaszámokat – ma már felismerhetetlen az élete ahhoz a „termékeny hackerhez” képest, aki tíz évvel ezelőtt volt – írta cikkében a Vice.

Fotó: Shutterstock

Az amerikai szövetségi börtönben töltött hét év után a 33 éves férfi ugyanis megbánta tettét, amely egyébként közel sem aprópénzértékű bűncselekmény volt. Az általa eladott adatokat – amelyekkel összesen kétmillió dollárt keresett – később más hackerek banki kölcsönök és hitelkártyák igénylésére használták fel, és

az amerikai adóhivatal szerint több mint 13 ezer amerikai állampolgár személyazonosságát felhasználva 65 millió dollár értékű hamis személyijövedelemadó-visszaigénylést nyújtottak be.

A vietnámi férfi ugyan ma is a dark webet, azaz a sötét világhálót bújja, azonban már a vietnámi kormánynak dolgozik, hogy olyan kiberbűnözőkre vadásszon, mint amilyen ő volt egykor. E munkája során az elmúlt évben a kibercsalók egy új fajtájával is foglalkozott: Kambodzsában nemcsak fogva tartják és kínozzák az emberkereskedelem áldozatainak ezreit, hanem erőszakkal fenyegetve arra is kényszerítik őket, hogy különböző netes csalásokkal gyanútlan internetezőket verjenek át.

Amikor hazajöttem a börtönből, azon tűnődtem, hogy miért van annyi hamis és átverős weboldal Vietnámban, és honnan származnak ezek. Rengeteget kutattam, nyomoztam. Összegyűjtöttem minden információt. Aztán rájöttem, hogy ez nem vicc. Ez valami nagyon komoly dolog

– idézte a férfit a Vice World News. A cikkben egyebek mellett az áll, hogy a kambodzsai „csalóközpontokban” fogva tartott kényszermunkásokat – egy onnan megszökött férfi beszámolója szerint – kegyetlenül megbüntetik, például sokkolóval, ha nem vernek át elég embert a világhálón.

A kormányok mostanra már – miután ezrek rekedtek az „átverésközpontokban” – Ázsia-szerte arra figyelmeztetik polgáraikat, kerüljék el a gyanús, magas béreket ígérő külföldi munkaajánlatokat,

mert könnyen lehet, hogy emberkereskedők adták fel ezeket a hirdetéseket. Nemrégiben a kambodzsai kormány is jelét adta annak, hogy komolyan veszi a kérdést, mivel az iparág veszélyezteti az ország hírnevét.