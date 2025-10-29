Ezekben az üzletekben kapnak legtöbbet a nyugdíjasok az élelmiszer-utalványokért
A nyugdíjasok támogatását célzó programot még tavasszal jelentették be, a személyenként 30 ezer forint értékű élelmiszer-utalványokat tartalmazó küldemények 2025 szeptember eleje és október 15. között kézbesítették postai úton. Mostanra tehát sikeresen lezárult az élelmiszer-utalványok kézbesítése. A program keretében több mint 2,3 millió nyugdíjas kapott 30 ezer forint értékben támogatást. Vannak azonban olyan üzletek, ahol ennél is többet érnek az élelmiszer-utalványok. Mutatjuk, mely boltokban várják a legnagyobb akciókkal a nyugdíjasokat.
Ezekben az üzletekben érnek a legtöbbet az élelmiszer-utalványok
Az utalványokat december 31-ig lehet levásárolni kizárólag hideg élelmiszerre a nagyobb élelmiszerüzleteken túlmenően piacon, őstermelőknél, zöldség- és hentesüzletekben is.
Aldi: 1000 forintos Aldi-kupont kapnak azok a vásárlók, akik 8000 forintos értékhatár felett költenek. Az 1000 forintos Aldi-kupon akkor is jár, ha csak a vásárlás egy részét egyenlítik ki nyugdíjas utalvánnyal, és – értékhatártól függetlenül – az ország 185 Aldi áruházában bármilyen termék, akár tisztítószer vásárlására is felhasználható. Továbbá a 30 ezer forintos élelmiszer-utalvány értéke akár 60 ezer forintra is nőhet azok számára, akik minden címletet egyenként az Aldiban váltanak be, és elérik az applikációs kuponok értékhatárát.
Auchan: Az Auchan ajánlatának lényege, hogy azok a vásárlók, akik az élelmiszer-utalványokból minden vásárlás alkalmával csak egy – bármilyen címletű – utalványt is felhasználnak, tíz vásárlási alkalommal akár 30 ezer forintot érő Bizalompontot is kaphatnak. A jóváírt Bizalompontok később akár egyben is levásárolhatók. Így a 30 ezer forint értékű élelmiszer-utalvány körültekintő felhasználásával akár 60 ezer forint értékben is lehet vásárolni a magyarországi Auchan áruházaiban. Egy kis odafigyeléssel tehát az állami támogatással megegyező összeget Bizalompont jóváírás formájában megkaphatják a vásárlók.
Lidl: Az üzletláncban azoknak, akik legalább 5 ezer forint értékben váltják be a nyugdíjasoknak szóló élelmiszer-utalványt, vásárlásonként 500 forintos kupont adnak ajándékba. Ezen túlmenően az áruházlánc további kedvezményeket is biztosít számukra. Amikor a nyugdíjasok a Lidl-kupont beváltják a következő vásárlás során, és beolvassák Lidl Plus kártyájukat, újabb 500 forintos kuponhoz juthatnak hozzá az applikációban. A Lidl Plus-kupont a megszerzést követő hét napon belül lehet felhasználni, akkor, ha a vásárlás értéke meghaladja az 5000 forintot.
Penny: Azonnali megtakarítást kínál a nyugdíjasoknak. Az ajánlat igénybevételéhez az akciós újságban megjelölt termékeket kell keresni, és elegendő ehhez akár csak egy, bármilyen összegű nyugdíjasutalványt felhasználni a vásárlás során. Ez árucikkenként akár több száz vagy ezer forint összegű megtakarítást is jelenthet. Az árengedményeket a rendszer automatikusan levonja a vásárlás végösszegből, így a megtakarítás minden esetben azonnal történik.
SPAR: Az ajánlat lényege, hogy minden nyugdíjas, aki legalább 5 ezer forint értékben vásárol élelmiszer-utalvánnyal a SPAR, Interspar, City SPAR, SPAR partner vagy SPAR market üzletekben, a vásárlás után egy 500 forint értékű kupont kap ajándékba. Ez a kupon a későbbi vásárlások alkalmával levásárolható, így közvetlen megtakarítást jelent.
Tesco: Az áruházláncban az utalványok 10 százalék azonnali kedvezménnyel válthatók be, így a felhasznált élelmiszer-utalvány értékénél 10 százalékkal nagyobb összegben vásárolható az utalvánnyal megvásárolható termékkör. Továbbá az élelmiszer-utalvánnyal történő fizetés esetén, 2 ezer forintonként 1 darab 100 forint értékű kedvezményre jogosító kupont adnak, ami a következő vásárlások alkalmával váltható be a kuponon meghatározott időszakban és feltételek szerint.
