Deviza
EUR/HUF388.5 +0.08% USD/HUF333.89 +0.23% GBP/HUF441.31 -0.22% CHF/HUF418.76 -0.29% PLN/HUF91.58 -0.17% RON/HUF76.44 +0.09% CZK/HUF15.97 +0% EUR/HUF388.5 +0.08% USD/HUF333.89 +0.23% GBP/HUF441.31 -0.22% CHF/HUF418.76 -0.29% PLN/HUF91.58 -0.17% RON/HUF76.44 +0.09% CZK/HUF15.97 +0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,814.79 +0.49% MTELEKOM1,810 +0.44% MOL2,978 +1.34% OTP31,720 +1.42% RICHTER10,340 -1.26% OPUS562 -0.89% ANY7,120 -0.84% AUTOWALLIS156.5 -1.6% WABERERS5,020 +0.4% BUMIX9,847.44 -1.42% CETOP3,663.55 +1.07% CETOP NTR2,287.35 -0.13% BUX106,814.79 +0.49% MTELEKOM1,810 +0.44% MOL2,978 +1.34% OTP31,720 +1.42% RICHTER10,340 -1.26% OPUS562 -0.89% ANY7,120 -0.84% AUTOWALLIS156.5 -1.6% WABERERS5,020 +0.4% BUMIX9,847.44 -1.42% CETOP3,663.55 +1.07% CETOP NTR2,287.35 -0.13%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
nyugdíjas
élelmiszer utalvány
támogatás

Ezekben az üzletekben kapnak legtöbbet a nyugdíjasok az élelmiszer-utalványokért

Több mint 2,3 millió nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő kapta meg az élelmiszer-utalványt, amelynek összértéke 70 milliárd forint. Több kiskereskedelmi lánc is extra kedvezményt kínál az élelmiszer-utalványokhoz, az alábbiakban ezeket szedtük össze.
VG
2025.10.29, 11:43
Frissítve: 2025.10.29, 12:09

A nyugdíjasok támogatását célzó programot még tavasszal jelentették be, a személyenként 30 ezer forint értékű élelmiszer-utalványokat tartalmazó küldemények 2025 szeptember eleje és október 15. között kézbesítették postai úton. Mostanra tehát sikeresen lezárult az élelmiszer-utalványok kézbesítése. A program keretében több mint 2,3 millió nyugdíjas kapott 30 ezer forint értékben támogatást. Vannak azonban olyan üzletek, ahol ennél is többet érnek az élelmiszer-utalványok. Mutatjuk, mely boltokban várják a legnagyobb akciókkal a nyugdíjasokat.

Mutatjuk, mely üzletekben érnek a legtöbbet a nyugdíjas élelmiszer-utalványok
Mutatjuk, mely üzletekben érnek a legtöbbet a nyugdíjasok élelmiszer-utalványai / Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

Ezekben az üzletekben érnek a legtöbbet az élelmiszer-utalványok

Az utalványokat december 31-ig lehet levásárolni kizárólag hideg élelmiszerre a nagyobb élelmiszerüzleteken túlmenően piacon, őstermelőknél, zöldség- és hentesüzletekben is. 

Aldi: 1000 forintos Aldi-kupont kapnak azok a vásárlók, akik 8000 forintos értékhatár felett költenek. Az 1000 forintos Aldi-kupon akkor is jár, ha csak a vásárlás egy részét egyenlítik ki nyugdíjas utalvánnyal, és – értékhatártól függetlenül – az ország 185 Aldi áruházában bármilyen termék, akár tisztítószer vásárlására is felhasználható. Továbbá a 30 ezer forintos élelmiszer-utalvány értéke akár 60 ezer forintra is nőhet azok számára, akik minden címletet egyenként az Aldiban váltanak be, és elérik az applikációs kuponok értékhatárát.

Auchan: Az Auchan ajánlatának lényege, hogy azok a vásárlók, akik az élelmiszer-utalványokból minden vásárlás alkalmával csak egy – bármilyen címletű – utalványt is felhasználnak, tíz vásárlási alkalommal akár 30 ezer forintot érő Bizalompontot is kaphatnak. A jóváírt Bizalompontok később akár egyben is levásárolhatók. Így a 30 ezer forint értékű élelmiszer-utalvány körültekintő felhasználásával akár 60 ezer forint értékben is lehet vásárolni a magyarországi Auchan áruházaiban. Egy kis odafigyeléssel tehát az állami támogatással megegyező összeget Bizalompont jóváírás formájában megkaphatják a vásárlók.

Lidl: Az üzletláncban azoknak, akik legalább 5 ezer forint értékben váltják be a nyugdíjasoknak szóló élelmiszer-utalványt, vásárlásonként 500 forintos kupont adnak ajándékba. Ezen túlmenően az áruházlánc további kedvezményeket is biztosít számukra. Amikor a nyugdíjasok a Lidl-kupont beváltják a következő vásárlás során, és beolvassák Lidl Plus kártyájukat, újabb 500 forintos kuponhoz juthatnak hozzá az applikációban. A Lidl Plus-kupont a megszerzést követő hét napon belül lehet felhasználni, akkor, ha a vásárlás értéke meghaladja az 5000 forintot.

Penny: Azonnali megtakarítást kínál a nyugdíjasoknak. Az ajánlat igénybevételéhez az akciós újságban megjelölt termékeket kell keresni, és elegendő ehhez akár csak egy, bármilyen összegű nyugdíjasutalványt felhasználni a vásárlás során. Ez árucikkenként akár több száz vagy ezer forint összegű megtakarítást is jelenthet. Az árengedményeket a rendszer automatikusan levonja a vásárlás végösszegből, így a megtakarítás minden esetben azonnal történik.

SPAR: Az ajánlat lényege, hogy minden nyugdíjas, aki legalább 5 ezer forint értékben vásárol élelmiszer-utalvánnyal a SPAR, Interspar, City SPAR, SPAR partner vagy SPAR market üzletekben, a vásárlás után egy 500 forint értékű kupont kap ajándékba. Ez a kupon a későbbi vásárlások alkalmával levásárolható, így közvetlen megtakarítást jelent.

Tesco: Az áruházláncban az utalványok 10 százalék azonnali kedvezménnyel válthatók be, így a felhasznált élelmiszer-utalvány értékénél 10 százalékkal nagyobb összegben vásárolható az utalvánnyal megvásárolható termékkör. Továbbá az élelmiszer-utalvánnyal történő fizetés esetén, 2 ezer forintonként 1 darab 100 forint értékű kedvezményre jogosító kupont adnak, ami a következő vásárlások alkalmával váltható be a kuponon meghatározott időszakban és feltételek szerint.

További részletek az Origo oldalán olvashatók.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu