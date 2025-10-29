OMV: meglepően jól teljesít az osztrák energiacég – kedvező előjel a Molnak is

Apadó bevételek mellett is jelentősen megugró eredményt ért el a harmadik negyedévben az OMV. Az osztrák olajipari vállalat ezzel jelentősen felülmúlta az óvatos elemzői várakozásokat, és a befektetők is kedvezően fogadták a jelentést.

Erős eredményt tett közzé az OMV / Fotó: Leonhard Foeger / Reuters

A Mol osztrák szektortársának bevétele 7 százalékkal 6,3 milliárd euróra csökkent a szeptember végén zárult három hónapban, főként az energiaszegmens alacsonyabb értékesítési volumene miatt.

Az OMV energiatermelése 8 százalékkal esett vissza a tavalyi szintről, elsősorban a SapuraOMV eladásának betudhatóan.

A társaság a hónap elején közölte, hogy az idei harmadik negyedévében alacsonyabb átlagos energiaárakat regisztrált, az átlagos földgázárak 6t százalékkal mérséklődtek az előző negyedévhez képest.

Megugrott az OMV profitja

Az eredményen ebből azonban semmi sem látszik, legalábbis a leginkább figyelt, tisztított, újrabeszerzési árakkal becsült (CCS) üzemi eredmény (EBIT) ötödével nőtt éves bázison. Az 1,26 milliárd eurós CCS EBIT ráadásul jóval meghaladta az 1,17 milliárd eurós elemzői konszenzust is.

Az osztrák energiaipari óriás nettó nyeresége 70 százalékkal 726 millió euróra lőtt ki, ami egy részvényre vetítve 1,66 eurót jelent.

A kiváló teljesítmény az üzemanyag- és vegyipari szegmens magasabb hozzájárulásának volt köszönhető az OMV közlése szerint.

Az osztrák társaság működésében egyre nagyobb hangsúlyt kapó vegyipari divízió 222 millió eurós tiszta működési eredményt ért el a harmadik negyedévben, ami 64 százalékos növekedés az előző évhez képest.

Az erős eredményszámokra a piac is kedvezően reagált, az OMV részvényárfolyama 1,8 százalékkal emelkedett a szerdai tőzsdenyitást követően a bécsi börzén. Az év eleje óta 26 százalékot menetelt a kurzus.