Még több pénzhez juthatnak a kkv-k a kormányzati program változásának köszönhetően

Fontos változást jelentett be a Demján Sándor Tőkeprogram működése kapcsán Hunyadi László, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kis- és középvállalkozások fejlesztéséért felelős helyettes államtitkára egy szerdai konferencián Budapesten.

A Demján Sándor Tőkeprogram segíti a kkv-k növekedését / Fotó: Armmy Picca / Shutterstock (illusztráció)

Kétszer annyi pénzt kaphatnak a vállalkozások a Demján Sándor Tőkeprogram keretében

A vállalkozói igények alapján ezentúl a korábbi 200 millió forintról 400 millió forintra emelkedik az egy vállalkozásba befektethető maximális tőke mennyisége a helyettes államtitkár elmondása szerint. Hunyadi László felidézte, hogy

a Demján Sándor Tőkeprogramot az NGM márciusban 100 milliárd forintos keretösszeggel indította el azzal a céllal, hogy tőkét biztosítson a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások számára.

A program megvalósítását és szakmai irányítását az MKIK Tőkealap-kezelő Zrt. végzi a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közreműködésével és megbízásából.

A helyettes államtitkár szerint a tőkeprogram a magyar kkv-szektor egyik legfontosabb növekedési eszköze, melynek keretében az indulás óta már 115 pozitív befektetési döntés született, a jóváhagyott befektetések értéke pedig meghaladja a 22 milliárd forintot.