Deviza
EUR/HUF388.5 +0.08% USD/HUF333.89 +0.23% GBP/HUF441.31 -0.22% CHF/HUF418.76 -0.29% PLN/HUF91.58 -0.17% RON/HUF76.44 +0.09% CZK/HUF15.97 +0% EUR/HUF388.5 +0.08% USD/HUF333.89 +0.23% GBP/HUF441.31 -0.22% CHF/HUF418.76 -0.29% PLN/HUF91.58 -0.17% RON/HUF76.44 +0.09% CZK/HUF15.97 +0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,814.79 +0.49% MTELEKOM1,810 +0.44% MOL2,978 +1.34% OTP31,720 +1.42% RICHTER10,340 -1.26% OPUS562 -0.89% ANY7,120 -0.84% AUTOWALLIS156.5 -1.6% WABERERS5,020 +0.4% BUMIX9,847.44 -1.42% CETOP3,663.55 +1.07% CETOP NTR2,287.35 -0.13% BUX106,814.79 +0.49% MTELEKOM1,810 +0.44% MOL2,978 +1.34% OTP31,720 +1.42% RICHTER10,340 -1.26% OPUS562 -0.89% ANY7,120 -0.84% AUTOWALLIS156.5 -1.6% WABERERS5,020 +0.4% BUMIX9,847.44 -1.42% CETOP3,663.55 +1.07% CETOP NTR2,287.35 -0.13%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
GDP
Nagy Márton
gazdaság recesszió
német gazdaság
autóipar
magyar gazdaság

Ideje kimondani: a német autóipar most már egy rémálom Magyarországnak – senki ne lepődjön meg, mi következik csütörtökön

Csütörtökön közli a Központi Statisztikai Hivatal a harmadik negyedéves GDP-adatokat, de az előjelek finoman szólva sem biztatók. A magyar gazdaság fő exportpartnerének számító Németországban augusztusban akkorát zuhant az ipari termelés, hogy valóságos csoda lenne, ha német gazdaság nem süllyedne technikai recesszióba. Ilyen körülmények között aligha várható, hogy a magyar GDP-növekedés látványos fokozatba kapcsoljon. Nagy a valószínűsége, hogy megismétlődik a tavalyi forgatókönyv.
Járdi Roland
2025.10.29, 11:42
Frissítve: 2025.10.29, 12:14

„A német gazdaság válsága maga alá teperte a magyart” – szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt ezzel indokolta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, hogy miért nem tudott a magyar gazdaság magasabb fokozatba kapcsolni. A helyzet ismerős: a Központi Statisztikai Hivatal akkor közölte, hogy magyar GDP a tavalyi harmadik negyedévben nemhogy növekedett, helyette éves alapon 0,5 százalékkal, negyedéves bázison pedig 0,4 százalékkal zsugorodott. Ezzel a magyar gazdaság ismét technikai recesszióba csúszott, két éven belül másodjára.  

német autóipar
Ideje kimondani: a német autóipar most már egy rémálom Magyarországnak – senki ne lepődjön meg, mi következik csütörtökön / Fotó: Jan Woitas / Reuters

Német autóipar: leépítések, gyárbezárások és termeléscsökkentés 

Ha a technikai recesszió veszélye ezúttal nem is áll fenn a második negyedévi növekedés után, de könnyen valami hasonló játszódhat le. Ugyanis hiába lépett hivatalba májusban nagy tervekkel az új kormánykoalíció, egyelőre semmi jele a német gazdasági fordulatnak, sőt, hónapok óta záporoznak a negatívabbnál negatívabb hírek a német autóiparból. Csak pár példa a közelmúltból:

  • a ZF, a világ második legnagyobb autóipari beszállítója júliusban közölte, hogy elektromoshajtáslánc-részlegénél mintegy 7600 állást szüntet meg a korábban ismert 14 ezer álláson felül;
  • a Bosch szeptemberben jelentette be, hogy 13 ezer embert rúg ki Németországban, főként autóipari részlegein, a költségcsökkentés és a piac gyengélkedése miatt;
  • a Volkswagen sem úszta meg, október elején közölte, az elektromos autók iránti gyenge kereslet miatt a zwickaui és a drezdai termelését egy hétre szünetelteti, illetve további munkaidő-átszervezéseket tervez.

Ilyen körülmények között aligha meglepő, hogy a német járműgyártás augusztusban gyakorlatilag összeomlott: egyetlen hónap alatt csaknem 20 százalékkal esett vissza a termelés volumene, ekkora zuhanásra legutóbb az orosz–ukrán háború kitörésekor volt példa. A visszaesés mértéke alapján nem zárható ki, hogy a német gazdaság a harmadik negyedévben technikai recesszióba süllyedt, még ha a piaci konszenzus egyelőre „csupán” stagnálást valószínűsít is.


source:

 

Már Merz is temeti a német gazdaságot

Ezzel együtt egymásnak ellentmondó adatok érkeztek az elmúlt hónapokban a német gazdaságból. Noha az ipari termelés egy-egy hónapra életjeleket mutat, közben a megrendelések továbbra sem adnak okot optimizmusra. Augusztusban 0,8 százalékkal csökkent a német ipar megrendelésállománya, és már negyedik hónapja folyamatosan mínuszban van. Talán ezzel is magyarázható, hogy Friedrich Merz kancellár is egyre borúlátóbb az ország jövőjével kapcsolatban. Augusztus közepén az észak-németországi Osnabrückben tartott beszédében elismerte, hogy a gazdaság sokkal rosszabb helyzetben van, mint várta.

Ezt önkritikusan is mondom – ez a feladat nagyobb, mint amit egyesek egy évvel ezelőtt elképzeltek

– fogalmazott a kancellár, aki szerint „nem pusztán a gazdasági gyengeség időszakát éljük, hanem gazdaságunk strukturális válságát”. A német elemzőházak idén 0,2 százalékos gazdasági növekedést jósolnak, azaz könnyen lehet, hogy idén is recesszióba csúszik Németország, az egymást követő harmadik évben is.


source:

A magyar növekedési számokban is meg fog jelenni a német ipar kínlódása

Hogy erre mekkora az esély, az csütörtökön kiderül, ugyanis a Destatis a magyar KSH-val együtt közli a harmadik negyedéves GDP-adatokat. A gyenge német ipari adatok vélhetően a magyar GDP-számokban is meg fognak jelenni. Ezt tükrözi a Világgazdaság elemzői konszenzusa is, amely szerint 

  • éves bázison 0,9 százalékkal bővült, 
  • negyedéves bázison pedig stagnálhatott a magyar gazdaság. 

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter sem hagyott kétséget afelől, hogy a harmadik negyedéves GDP-adat nem lesz biztató. Az Indexnek adott interjújában hétfőn azt nyilatkozta, hogy a harmadik és a negyedik negyedéves GDP-adatok várhatóan gyengébbek lesznek a piaci várakozásoknál. 

Az ipar alakulása előre látható volt, hiszen a német ipar augusztusban nagyot esett. A járműiparban például 18,5 százalékos mínusz volt a csökkenés az előző hónaphoz képest. Ez nálunk is érezhetően visszafogta a növekedést

– ismerte el a miniszter. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a magyar gazdaságban nem csak az ipar, több szektor teljesítménye sem túl fényes. A leginkább fájó az építőipar teljesítménye lehet, amely augusztusban meglepetésszerű zuhanást produkált, egy hónap alatt az ágazat termelése 11,2 százalékkal csökkent. Azonban magyar GDP-ben kisebb nyomot hagy az építőipar vesszőfutása, a GDP-hez való hozzájárulása ugyanis 5 százalék körül van, miközben a feldolgozóipar 23-24 százalék.

Teljesen ki van szolgáltatva a német autóiparnak a magyar gazdaság

A magyar gazdaság erősen ki van szolgáltatva a német autóiparnak. A hazai ipari termelés meghatározó hányada a német tulajdonú autógyárakhoz kötődik, elég csak megemlíteni az Audit, a Mercedest, a BMW-t, a Boscht, a ZF-et vagy a Continentalt. Persze a német gazdaság problémáiból akár még profitálhatunk is, hiszen egyre többen hozhatják ide a termelésüket. Ez azonban nem változtat azon tényen, hogy ezek a vállalatok nemcsak közvetlenül, hanem a beszállítói láncokon keresztül is meghatározzák a magyar ipari aktivitást.

A magyar gazdaság egyik legfőbb problémája az erős exportkitettség: kivitelünk több mint egynegyede közvetlenül Németországba irányul, így ha a német gazdaság megbicsaklik, az azonnal érezteti hatását Magyarországon is. 

Ezt látjuk több mint másfél éve a gyenge ipari és a GDP-adatokban. Hiába pörög a belső fogyasztás, és emelkednek a reálbérek, mindez nem képes ellensúlyozni az erőtlen külső kereslet következményeit. Ráadásul van arra utaló jel, hogy az idetelepülő kínai gyárak csak erősítették ezt a függőséget. Ugyanakkor a helyzet megértéséhez azt is látni kell, hogy a mostani európai konjunktúra a magyar növekedési modellnek sem kedvez. A magyar gazdaság, akárcsak a német, exportra termel, a magyar GDP-ben 75-80 százalékot képvisel az export. Tehát a külső kereslet függvénye, hogy képes-e magasabb fokozatba kapcsolni a növekedésünk.

A Nexperia-ügy lehet a következő csapás

A német gazdasági kilátások sem túl biztatók. Ha nem lett volna elég az elektromos autók iránti gyenge kereslet, az előnytelen német–amerikai vámalku vagy a kínaiak előtörése, a következő csapás a Nexperia-ügy felől várható Németországban. 

A holland kormány szeptember 30-án  egy évre állami ellenőrzés alá vonta a csipgyártó vállalatot, hogy megakadályozza fontos technológiák átadását kínai anyavállalatának, a Wingtechnek. Erre válaszul a pekingi kormány betiltotta a Nexperia-csipek bizonyos részeinek exportját. Bár ezeket a félvezetőket nagyrészt Európában gyártják, csomagolás és további feldolgozás céljából a Kínai Népköztársaságba szállítják őket.

Az Európai Autógyártók Szövetsége azonnal megkongatta a vészharangot, ugyanis a német járműgyártók készletszintjei csak néhány hétre voltak elegendők. 

Bár a Volkswagen szerint a Nexperia nem közvetlen beszállítója, és tagadta, hogy a csiphiány miatt, mégis október közepén derült ki, hogy a legnagyobb gyárában, a wolfsburgiban csökkenti a Golf és a Tiguan gyártását.

A gazdaság problémái láthatóan egyre inkább frusztrálttá teszik a gazdaságpolitikai vezetést is. Katherina Reiche, Németország szövetségi gazdasági minisztere a német gazdaság stratégia alapjait, köztük a német vállalatokat bírálta a berlini külkereskedelmi napon október 28-án, mert szerinte nem tettek meg mindent, hogy diverzifikálják az ellátási kapcsolataikat. Reiche az új piacok megnyitása terén is nagyobb elkötelezettséget követelt a vállalatoktól. 

Az már más kérdés, hogy a jelenlegi német gazdaságpolitikai vezetésnek történelmi felelőssége van abban, hog feladta az olcsó orosz energiára épülő sikeres modelljét.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu