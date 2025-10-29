Ideje kimondani: a német autóipar most már egy rémálom Magyarországnak – senki ne lepődjön meg, mi következik csütörtökön

„A német gazdaság válsága maga alá teperte a magyart” – szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt ezzel indokolta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, hogy miért nem tudott a magyar gazdaság magasabb fokozatba kapcsolni. A helyzet ismerős: a Központi Statisztikai Hivatal akkor közölte, hogy magyar GDP a tavalyi harmadik negyedévben nemhogy növekedett, helyette éves alapon 0,5 százalékkal, negyedéves bázison pedig 0,4 százalékkal zsugorodott. Ezzel a magyar gazdaság ismét technikai recesszióba csúszott, két éven belül másodjára.

Német autóipar: leépítések, gyárbezárások és termeléscsökkentés

Ha a technikai recesszió veszélye ezúttal nem is áll fenn a második negyedévi növekedés után, de könnyen valami hasonló játszódhat le. Ugyanis hiába lépett hivatalba májusban nagy tervekkel az új kormánykoalíció, egyelőre semmi jele a német gazdasági fordulatnak, sőt, hónapok óta záporoznak a negatívabbnál negatívabb hírek a német autóiparból. Csak pár példa a közelmúltból:

a ZF, a világ második legnagyobb autóipari beszállítója júliusban közölte, hogy elektromoshajtáslánc-részlegénél mintegy 7600 állást szüntet meg a korábban ismert 14 ezer álláson felül;

a Bosch szeptemberben jelentette be, hogy 13 ezer embert rúg ki Németországban, főként autóipari részlegein, a költségcsökkentés és a piac gyengélkedése miatt;

a Volkswagen sem úszta meg, október elején közölte, az elektromos autók iránti gyenge kereslet miatt a zwickaui és a drezdai termelését egy hétre szünetelteti, illetve további munkaidő-átszervezéseket tervez.

Ilyen körülmények között aligha meglepő, hogy a német járműgyártás augusztusban gyakorlatilag összeomlott: egyetlen hónap alatt csaknem 20 százalékkal esett vissza a termelés volumene, ekkora zuhanásra legutóbb az orosz–ukrán háború kitörésekor volt példa. A visszaesés mértéke alapján nem zárható ki, hogy a német gazdaság a harmadik negyedévben technikai recesszióba süllyedt, még ha a piaci konszenzus egyelőre „csupán” stagnálást valószínűsít is.



Már Merz is temeti a német gazdaságot

Ezzel együtt egymásnak ellentmondó adatok érkeztek az elmúlt hónapokban a német gazdaságból. Noha az ipari termelés egy-egy hónapra életjeleket mutat, közben a megrendelések továbbra sem adnak okot optimizmusra. Augusztusban 0,8 százalékkal csökkent a német ipar megrendelésállománya, és már negyedik hónapja folyamatosan mínuszban van. Talán ezzel is magyarázható, hogy Friedrich Merz kancellár is egyre borúlátóbb az ország jövőjével kapcsolatban. Augusztus közepén az észak-németországi Osnabrückben tartott beszédében elismerte, hogy a gazdaság sokkal rosszabb helyzetben van, mint várta.

Ezt önkritikusan is mondom – ez a feladat nagyobb, mint amit egyesek egy évvel ezelőtt elképzeltek

– fogalmazott a kancellár, aki szerint „nem pusztán a gazdasági gyengeség időszakát éljük, hanem gazdaságunk strukturális válságát”. A német elemzőházak idén 0,2 százalékos gazdasági növekedést jósolnak, azaz könnyen lehet, hogy idén is recesszióba csúszik Németország, az egymást követő harmadik évben is.



