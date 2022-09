Az európai emberek szenvedését várja az Oroszország elleni szankciós politikától Guy Verhofstadt – írta a Magyar Nemzet. A Renew Europe európai parlamenti frakció EP-képviselője az ukrajnai háború kirobbanása óta követeli, hogy az európai uniós országok azonnal állítsák le az Oroszországból érkező energiahordozók szállítását. Márpedig ez katasztrofális következményekkel járna, hiszen kontinensünk számos államának gazdasága – köztük Németországé is – az orosz földgázra és kőolajra alapul. Ezek kimaradása középtávon is pótolhatatlan lenne, így akár különböző termelési szektorok is leállhatnának, nem is beszélve arról, hogy a lakosság fűtésellátásában is súlyosabb kimaradásokkal lehetne kalkulálni.

Guy Verhofstadt. Fotó: MTI / EPA / Patrick Seeger)

Az egykori belga miniszterelnök tudatában van annak, hogy milyen hatása lenne a felvetéseinek, hiszen több alkalommal is azt hangoztatta, hogy az Ukrajnával vállalt szolidaritás az európai lakosság oldalán szükségképpen szenvedésként csapódik le. – Állítsuk meg Putyin hadigépezetét!

Igen, szenvedni fogunk az orosz olaj és gáz betiltása miatt (…), de túléljük

– fogalmazott Verhofstadt március 9-én.

A hazánkat is rendszeresen támadó liberális politikus még radikálisabban adott hangot ennek az álláspontjának egy héttel később, amikor arról beszélt az Európai Parlamentben, hogy természetesen szenvedni fogunk. Szerinte nem lehet szolidárisnak lenni Ukrajnával, és egyben azt gondolni, hogy nem fogunk szenvedni, ez nem szolidaritás. Tehát azonnal be kell vezetnünk ezt az embargót. Európa gyenge pontja az, hogy még mindig az orosz olajtól, gáztól és széntől függ. „Számos EP-beli kollégámmal azt javasoltam az Európai Tanácsnak írt levélben, amelyet száz EP-képviselő írt alá, hogy azonnali embargót kell bevezetni minden Oroszországból érkező gázra és szénre” – mondta a politikus.