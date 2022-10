Az elemzők 50 bázispontos kamatemelésre számítottak, a Román Nemzeti Bank (BNR) azonban 75 bázisponttal lepte meg őket, és ígéretet tett rá, hogy eszközeit továbbra is felhasználja az infláció leszorítására. Közép-Európában folytatódik a küzdelem az elszabadult drágulás ellen, késő délután várhatóan a lengyel központi bank is kamatemelést jelent be.

A múlt héten a Magyar Nemzeti Bank is meglepte a piacokat hatalmas, 125 bázispontos kamatemelésével, de egyúttal azt is bejelentette, hogy 13 százalékon lezárult az alapkamat-emelések 16 hónapon át tartó ciklusa. A monetáris szigorítás ezzel nem zárul le Budapesten, a változó kamatozású likviditáslekötő betéti eszköz első tenderét szerdán, míg a rendszeresen meghirdetett diszkontkötvénye első aukcióját csütörtökön tartja az MNB.

A nyári hónapokban beszivárgott a piacokra némi remény, hogy a több évtizedes csúcspontokon hamarosan tetőzhetnek az energiaválság örvényébe került Európa inflációs rátái, és Közép-Európa esetében ez a tavaly nyár óta folyó erőteljes kamatemelések végét hozhatja, de ezek a remények azóta szertefoszlottak.

Prágában és Budapesten is bejelentették ugyan a kamatemelések végét, de az inflációs szorítás nem enyhül, és miközben az Európai Központi Bank is erőteljes kamatemelésekbe kezdett, a monetáris szigorításnak Közép-Európában is aligha szakad vége, ahogy közeledik a krónikus energiahiánnyal fenyegető tél.

A szerdai emelés 6,25 százalékra vitte fel a BNR fő kamatát, ami még így is a legalacsonyabb a régióban: a csehek 7 százaléknál álltak le, a lengyelek a szerdai jegybanki kamatbejelentés előtt 6,75 százaléknál tartanak. Azt tudni kell, hogy a román jegybank eszközei mások, mint a többieké, ők eleve többet használnak likviditási eszközöket, és az eltérő rendszerben a lej is jobban tűrte a dollár menetelését, mint a többi régiós deviza, miközben a cseh jegybank hatalmas devizatartaléka gyorsan apad a korona védelmében.

The benchmark interest rate in Romania was last recorded at 6.25 percent. https://t.co/EPT2K5XNTh pic.twitter.com/BZGHRn5XzV — Trading Economics (@tEconomics) October 5, 2022

A román infláció is a viszonylag alacsonyak közt van a régióban, de azért az augusztusi 15,32 százalék messze van a megnyugtatótól és az 1,5–3,5 százalékos jegybanki célsávtól.

A jegybanki közlemény szerint az infláció az év vége felé haladva tovább emelkedhet, bár a korábbiaknál érzékelhetően lassabban. Az emelkedést a kedvezőbbé váló bázishatás – tehát az egy évvel ezelőtti már magas üzemanyagárak – ellenére az okozhatja, hogy a földgáz és az áram tovább drágulhatnak, és az élelmiszerárakat is felhajtják az ukrajnai háború és a nyári aszály hatásai.

Ugyanakkor a háború és a szankciók eszkalálódása a gazdasági teljesítmény szempontjából is jelentős kockázatokat hordoz, és ezekhez a romániai költségvetés alakulásával kapcsolatos rizikók társulnak – figyelmeztetett a BNR.

Mindezek fényében a bank továbbra is szigort kíván alkalmazni a a belföldi likviditás menedzselésében, és felhasználja eszközeit az infláció mérséklésére.

A lengyel jegybank várhatóan délután 5 óra körül jelenti be döntését. Az elemzői konszenzus negyed százalékpontos kamatemelés.