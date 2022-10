A nyugati pénzügyi fővárosokból kizárt orosz vállalatok Hongkongon keresztül kerülnék meg a szankciókat – írta meg a Bloomberg. Az Egyesült Államok tisztviselői aggodalmukat fejezték ki az Oroszország és a városállam közötti kapcsolat miatt. Attól tartanak, hogy az ázsiai pénzügyi központ lesz az ukrajnai háború miatt szankcionált orosz cégek búvóhelye.

Fotó: Shutterstock

Több nagy orosz vállalat, még állami tulajdonú cégek is felkeresik a hongkongi ügyvédi irodákat, segítséget kérve ahhoz, hogy átköltözhessenek a városállamba.

Mivel New York és London már nem látja szívesen az orosz cégeket, érthető, hogy az intézkedésekkel sújtott vállalkozások egy barátságosabb környezetet keresnek

– mondta a hongkongi ONC ügyvédi iroda ügyvezető partnere, Sherman Yan. Az ügyet ismerő személyek a Bloombergnek arról beszéltek, hogy az ONC mellett két másik helyi ügyvédi irodát is felkerestek az oroszok, akik elsősorban a városállamban tapasztalható gazdasági kondíciókról és tőkebevonásokról érdeklődtek.

Az ONC ügyvédi iroda ügyvezető partnere, Sherman Yan.

Fotó: South China Morning Post / Getty Images

Sherman Yan, aki több orosz ügyféllel is tárgyalt, arról is beszélt, hogy egyre több orosz cég próbál Hongkongba költözni. A legtöbben

azt akarják elérni, hogy a vállalatuk Hongkongba legyen bejegyezve, miközben az üzleti tevékenységüket Oroszországban tartanák.

Az angol-orosz Polymetal International aranybányász cég, amely jelenleg az amerikai Jersey államban van bejegyezve, szeptemberben jelezte, hogy mérlegelik a székhelyáthelyezést – írta meg a Financial Times. Ennek oka, hogy Vlagyimir Putyin megtiltotta az úgynevezett barátságtalan országokban lévő aranybányászok eszközértékesítését. Ez a döntés fájdalmasan érintette a Polymetal orosz és kazahsztáni tevékenységét. A vállalat nyolc oroszországi és két kazahsztáni bányával rendelkezik. A vállalat azt is elmondta,

céljuk, hogy felosszák a cég tevékenységét és vagyonát, és megóvják az üzleti tevékenységüket mind a nyugati, mind az orosz szankcióktól.

Ennek egyik lehetséges megoldása egy hongkongi költözés lenne.

A városállam kiváló kiskaput nyithatna az orosz vállalkozásoknak ahhoz, hogy külső tőkéhez jussanak, mivel a kínai kormány semmilyen szankciót nem vezetett be Moszkvával szemben a háború miatt. Ezzel együtt a baráti viszonyt az is bizonyítja, hogy Hongkong közölte, nem fogja lefoglalni azt az 500 millió dollár értékű szuperjachtot, amely a múlt héten horgonyzott le a fennhatósága alatt lévő vizeken. A jacht a Severstal legnagyobb részvényeséhez, Oroszország harmadik leggazdagabb emberéhez köthető – írta meg a BBC.

Befogadja Hongkong az orosz cégeket?

Egyelőre kérdéses, hogy a hongkongi bankok és könyvvizsgálók hajlandók lesznek-e foglalkozni az orosz cégekkel. A városállam valószínűleg tart a másodlagos szankcióktól, vagyis attól, hogy az USA és Nyugat-Európa közvetlen intézkedésekkel reagálna egy ilyen lépésre.

Az Egyesült Államok a hét végén már aggodalmának adott hangot azzal kapcsolatban, hogy az orosz vállalkozások Hongkongon keresztül kerülnék meg a szankciókat.

Hongkong mint pénzügyi központ hírneve erősen sérülne, ha befogadnák az orosz vállalkozásokat

– mondta az amerikai külügyminisztérium szóvivője. Hozzátette, hogy ha a városállam segítene kibújni az oroszoknak a szankciók alól, az megkérdőjelezné a helyi üzleti környezet átláthatóságát. A szóvivő arról is beszélt, hogy az amerikai vállalatok már most is óvatosak a hongkongi üzleti környezettel, mivel félő, hogy a Kínai Népköztársaság nyomásgyakorlása sérti a városállam autonómiáját.

A hongkongi törvények nem kötelezik a bankokat, hogy tartsák magukat a külföldi kormányok egyoldalú szankcióihoz.

A helyi jogi környezet lehetőséget ad a pénzintézeteknek, hogy önállóan felmérjék a kockázatokat, és ennek alapján kezeljék az ügyfeleiket

– erről a helyi monetáris hatóság szóvivője beszélt. Az ONC ügyvédi iroda vezetője elmondta, hogy a mérlegelési lehetőségük adott az ügyfeleik megválogatásánál. Hozzátette, tisztában vannak az oroszok ellen hozott szankciókkal, így nem valószínű, hogy együttműködnek majd az érintett cégekkel vagy magánszemélyekkel.

Alapvetően nem várható, hogy az orosz cégek rohamtempóban kezdenek el Hongkongban vállalkozást bejegyezni. Ennek oka, hogy az Amerikában vagy az Egyesült Királyságban bejegyzett cégekkel a helyi

ügyvédek, bankok és könyvvizsgálók nem szívesen dolgoznak együtt, így a kivonulásuk kifejezetten nehézkes.

Emellett a vállalkozásoknak még azt is meg kell oldaniuk, hogy tőkéjüket valamilyen módon átutalhassák az ázsiai pénzügyi központba, aminek gátat szab, hogy az ügyvédi irodák és a bankok nem fogadják el a rubelt.

Több mint valószínű, hogy így nem Hongkong lesz a kiskapu az oroszok számára, de vannak mások, akik sokkal barátságosabbak velük szemben. Sok orosz magánszemély és cég például Dubajban kezdett el vállalkozást alapítani.