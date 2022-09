Szingapúr megelőzte Hongkongot, így Ázsia vezető pénzügyi központjává vált a Z/Yen Partners és a China Development Institute 119 pénzügyi központ rangsorát elkészítő Global Financial Centres Index (GFCI) listáján. Az összesen három helyezést javító városállamot így globálisan is csak New York és London előzi meg, míg a két helyet javító San Fransisco is új szereplő a lista első öt helyezettje között. Sanghaj és Los Angeles pedig 6. és 7. helyre csúszva kiesett az elitklubból.

Szingapúr

Fotó: Suhaimi Abdullah / AFP

Hongkong főként a területre vonatkozó drákói covid szabályok, és az ezzel kapcsolatosan elvándorló tehetségek miatt csúszhatott lejjebb, amit egy novemberi, globális bankártalálkozó fordíthat a visszájára, ám ennek sikere is kérdéses a szigorú karanténszabályok miatt – írja a Bloomberg.

A top 10-be visszatért Párizs is, valamint annak része maradt három kínai nagyváros, Sanghaj, Peking és Sencsen is a zéró-covid politika ellenére is. A 10 helyet javító Sydney a 13. helyre volt jó, míg a Közel-Kelet vezető központjai továbbra is az Egyesült Arab Emírségek városai, Dubaj és Abu Dzabi, melyek a 17. és a 32. helyet szerezték meg.

Az orosz városok az Ukrajnában zajló háború hatására nagyot zuhantak,

így Moszkva 22 helyet lejjebb csúszva a 73. helyen állt, míg Szentpétervár 17 helyezést rontva a 114. pozíciót szerezte meg. A világszerte többezer pénzügyi szolgáltató megkérdezésén alapuló felmérés szerint Közép és Kelet-Európában Prága és Varsó áll a legjobban, a 61. és 62. helyet birtokolva miután a 7 helyezést javító cseh főváros megelőzte a három helyet visszacsúszó lengyel fővárost.

Budapest, bár javított pontszámán, hat helyet rontva a 97. helyet foglalja el.

Afrikában az egyébként 54. helyezett Casablanca teljesített a legjobban. Latin-Amerikát a Kajmán-szigetek vezeti, mely globálisan a 67. helyet szerezte meg. A legnagyobb előrelépést a különböző amerikai, kínai és német városok mutatták be, de több nyugat-európai központ is tudott legalább 10 helyet javítani.

Az első 10 helyezett listája a következő: