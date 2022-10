Miközben javában zajlik a Kínai Kommunista Párt 20. kongresszusa, mely a várakozások szerint példa nélküli harmadik ciklusra is Hszi Csin-ping kezébe adja a hatalmat, az ország statisztikai hivatala váratlanul közölte, hogy az ország gazdasági növekedéséről szóló harmadik negyedéves adatra még várni kell.

Fotó: STR / AFP

A GDP alakulását jelző mutatót eredetileg kedden hozták volna nyilvánosságra, ám az utolsó pillanatban lefújták az adatközlést.

A statisztikai hivatal sem indoklást nem közölt a csúszással kapcsolatban, sem új időpontot nem közölt arról, hogy mikorra várhatóak a számok.

Az adatok valószínűleg gyengébbek a célként meghatározott, évi 5,5 százalékos értéknél, részben az országot sújtó ingatlanpiaci válság, részben a zéró-covid politikájának gazdasági hatásai miatt. A Bloomberg által megkérdezett közgazdászok éves szinten 3,3 százalékos bővülést jeleztek a harmadik negyedévre, miután az azt megelőző három hónap alatt a növekedés mértéke mindössze 0,4 százalék volt – írja a Financial Times.

Az ING Knával foglalkozó közgazdásza, Iris Pang felhívta a figyelmet arra, hogy kevésbé figyelt statisztikai adatok közlésének elhalasztása gyakrabban történik meg az országban, sokszor azért, hogy azok ne ütközzenek más nagy eseményekkel.

Ugyanakkor

a kongresszussal szintén párhuzamosan a legnagyobb állami bank közölte, hogy az év első kilenc hónapja alatt 22 százalékkal, mintegy 1300 milliárd dollárra növelte a kihelyezett hitelek mennyiségét.

A jüanban 9530 milliárdra rúgó új hitelállomány arra utal, hogy az állami tulajdonú szervezetek arra kaptak utasítást, hogy segítsék az ingatlanpiaci válság és koronavírus tépázta gazdaság működését. A legtöbb új kölcsön is Hszi kedvenc szektorainak – feldolgozóipar, infrastruktúra, technológia és innováció – jutottak.

Azonban úgy tűnik a hitelek növelése és a kamatok csökkentése sem képes visszahozni a kínai gazdasági szereplők fejlődésbe vetett bizalmát, ami nem is csoda, hiszen számos szakértő szerint a gyengülő belföldi kereslet és a lakáspiaci válság okozta strukturális problémák a gazdaság stabilitását is veszélyeztetik. Ennek ellenére Hszi vasárnapi beszédében nem jelezte, hogy irányt kívánna váltani. Az ország eddig elkerülte, hogy drámai élénkítésre kerüljön sor, ám újabban a jüan is egyre gyengébbnek bizonyul a dollárral szemben.