Egyre több európai politikus teszi szóvá, hogy az Egyesült Államok profittermelésre használja ki az európai energiaválságot, és a hazai ár négyszereséért adja a cseppfolyósított gázt (LNG) bajba jutott szövetségeseinek. Erre hívta fel a figyelmet a Facebookon közzétett videóüzenetében Dömötör Csaba, a Fidesz országgyűlési képviselője is. Idézte, hogy Robert Habeck német alkancellárt, gazdasági minisztert, aki több „baráti országnak” is szemrehányást tett, amiért csillagászati áron értékesítik a gázt az országának. Megszólalt a kérdésben Bruno Le Maire francia pénzügyminiszter is, aki a párizsi nemzetgyűlésben elfogadhatatlannak nevezte az árkülönbséget, és figyelmeztetett, hogy az Egyesült Államok dominálhatja a globális energiapiacot, miközben az Európai Unió szenvedi az ukrajnai konfliktus következményeit.

Fotó: Bloomberg / Getty Images

„Kiegyensúlyozottabb gazdasági kapcsolatot kell kiépítenünk az energetikai kérdésekben az Egyesült Államok és az európai partnerek között. Az ukrajnai háború nem érhet azzal véget, hogy az Egyesült Államok gazdaságilag erősebbé válik, az EU pedig meggyengül. Egyik félnek sem érdeke a meggyengült európai gazdaság” – mondta.



Nem csupán a francia pénzügyminiszter, hanem Emmanuel Macron elnök is panaszkodott egy párizsi üzleti konferencián, hogy az amerikaiak túl drágán adják Európának a földgázt. Szerinte az európai országoknak össze kellene fogniuk az ázsiaiakkal, és együtt kérni meg az Egyesült Államokat és Európa legnagyobb gáztermelőjét, Norvégiát, hogy a barátság jegyében csökkentsék az árakat. Alexander De Croo belga kormányfő is figyelmeztetett, hogy az európai ipari aktivitás jelentősen visszaeshet, ha nem csökkennek az energiaárak.



Szakértők szerint azonban az árak nem az amerikai LNG-termelők és exportőrök miatt magasak, azokat a kereskedők szabják meg egy szűk piacon. „Azoktól a cégektől függ, amelyek megvásárolják a gázt az amerikai termelőktől, és ők általában oda mennek, ahol magasabb ár” – mondta egy konferencián Anna Mikulska, a Baker Istitute energetikai kutatásokkal foglalkozó központjának kutatója. A texasi Tellurian LNG-gyártó alapítója és ügyvezető elnöke, Charif Souki is figyelmeztetett, hogy Európa az energiaválságban nem számíthat többé az olcsó amerikai gázra, éppen ellenkezőleg. A költségek a duplájukra nőnek majd, mert ezeket folyamatosan emeli az infláció. „Éppen ezért ma már kár álmodozni 4-5 dolláros árakról brit hőegységenként, inkább a 10-12 dollár a reális” – vélekedett.

Fotó: Bloomberg/Getty Images



Az európaiak kétszer-háromszor annyit fizetnek az LNG-ért, mint az ázsiai vásárlók, állítja Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök, de egyelőre kénytelen kifizetni, bármennyibe kerül is az LNG, hogy megszabaduljon az orosz energiafüggéstől. Az amerikaiak igyekeznek betölteni az űrt, az Egyesült Államok ennek köszönhetően a világ legnagyobb LNG-exportőrévé vált 2022 első felében az Energiainformációs Hivatal (EIA) adatai szerint. Szeptemberig az amerikai gázszállítások adták az európai import több mint 70 százalékát.

Charif Souki szerint Európa számára az lenne a legjobb megoldás, ha amerikai gázprojektekbe fektetne, így biztosítaná a hozzáférést az ellátáshoz. Bár dollármilliárdokat öltek az elmúlt években amerikai LNG-projektekbe, különösen Texasban és Louisianában, többet is lehetne tenni – állítja. „Európa 500-600 milliárd dollárt fog költeni az energiafogyasztók támogatására. Ennek az árnak a töredékéért hosszú távú gáztartalékokat biztosíthatna magának az Egyesült Államokból” – vélekedett.