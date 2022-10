Adrian Caciu román pénzügyminiszter szerint Románia januártól remélt csatlakozása a schengeni övezethez fél százalékponttal emelheti a gazdasági növekedés mértékét. A többlet részben a kereskedelmi forgalom bővüléséből származna, részben pedig abból, hogy a külföldi befektetők nagyobb bizalommal keresnék Romániát.

Fotó: Jean-Baptiste Premat / Hans Lucas via AFP

A Ziarul Financiar című gazdasági napilap az internetes oldalán közölt szerdai cikkében arra is rámutatott, hogy a csatlakozás növelné a román exportőrök versenyképességét, és ez nemcsak a gazdasági növekedést segítené elő, hanem a kereskedelmi mérleget is jó irányba billentené. A lap emlékeztetett, hogy állandósult a torlódás Románia nyugati határánál, amely egyben a schengeni térség határa is.

A kamionok zsúfoltabb napokon tíz óránál is többet várakoznak az átkelőkön, és ez minden gépjármű esetében napi 800-1000 eurós bevételkiesés.

Ha Románia a schengeni övezet részévé válik, a román–magyar határon megszűnnek a torlódások.

Románia az Európai Unióhoz való 2007-es csatlakozásakor vállalta, hogy csatlakozik a schengeni térséghez is, ez azonban egyes tagállamok ellenkezése miatt nem történhetett meg. Közülük egyedül Hollandia nem adott egyértelmű választ arra, hogy megváltoztatta volna álláspontját a kérdésben. Mark Rutte holland miniszterelnök, aki szerdán a Romániában szolgálatot teljesítő holland katonákat látogatta meg, újságírói kérdésre úgy fogalmazott, hogy Hollandia elviekben nem ellenzi Románia csatlakozását, de Bukarestnek valamennyi feltételt teljesítenie kell.