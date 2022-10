A Ford Motor szerdán közölte, hogy kivonul Oroszországból, ezzel napon belül a második autógyártó, amely az ukrajnai orosz inváziót követően távozik – közölte a Reuters hírügynökség. A Mercedes-Benz szintén ma közölte, hogy kivonul az orosz piacról, és eladja ipari és pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó leányvállalatainak részvényeit egy helyi befektetőnek.

Fotó: Andrej Rudakov / Bloomberg via Getty Images

A Ford közölte, hogy véglegesítette az oroszországi Sollers Ford vegyesvállalatban lévő 49 százalékos részesedésének eladásáról szóló megállapodást egy „névleges”, meg nem nevezett áron. Az amerikai autógyártó az év elején 122 millió dolláros értékvesztést könyvelt el az oroszországi tevékenységének felfüggeszte miatt, de a szerdai bejelentéssel kapcsolatban nem kell újabb értékvesztés lekönyvelni – közölte a vállalat.

„A Ford-részvényeket névértéken ruházzák át a közös vállalatra” – közölte a cég, hozzátéve, hogy fenntartja az opciót, hogy öt éven belül visszavásárolja őket, „ha a globális helyzet megváltozik”. Vagyis a Ford is a legtöbb multicég által választott út mellett döntött: ki is vonult, meg nem is.

A Ford 2021-ben mintegy 20 ezer járművet értékesített Oroszországban az elemzői becslések szerint. Idén márciusban pedig bejelentette oroszországi működésének felfüggesztését. 2019-ben közölte, hogy a közös vállalat bezár két összeszerelő üzemet és egy motorgyárat Oroszországban, és kilép az ország személygépkocsi-piacáról. Akkor átszervezte oroszországi befektetését, és átadta a vállalat irányítását a Sollersnek.

A Ford követi az amerikai vállalatokat, köztük a Cisco Systems Inc CSCO.O és a Nike Inc NKE.N bejelentette, hogy kivonul Oroszországból, miután a nyugati országok szankciókat hoztak Moszkva ellen az ukrajnai invázió miatt, ami szinte lehetetlenné tette a gyártóknak az ottani üzleti tevékenységet.

A Yale Egyetem állandóan frissülő listáján már több mint 1200 vállalatot tüntettek fel, amely részben vagy teljes egészében elhagyta az orosz piacot.