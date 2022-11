Két további bank is csatlakozott a viszonylag jól teljesítő európai bankszektorhoz, közzétette gyorsjelentését az osztrák Raiffeisen és a francia BNP Paribas.

Az osztrák bankcsoport egyike a legnagyobb orosz kitettséggel rendelkező pénzintézeteknek, az idei első kilenc hónapban nettó nyeresége nagyjából fele az orosz leánybanktól származott. Tavaly ez az arány még csak egyharmad volt. Az idei számokat az erősödő rubel segítette.

A háromnegyed éves nyereség 2,8 milliárd euró volt, az orosz piac ebből 1,4 milliárddal részesedett.

A szankciók miatt azonban az ott megszerzett profitot nem viheti ki az országból. A bankcsoport oroszországi jelenléte és tevékenysége jelenleg erős felülvizsgálat alatt áll, elképzelhető az is, hogy kivonul az Ukrajnát megtámadó országból.

A Raiffeisen bőharminc éve, a Szovjetunió összeomlása óta van jelen az orosz piacon, eszközértéke alapján a tizedik legnagyobb pénzintézet ott.

A kedvező harmadik negyedéves adatok nyomán az osztrák bank javította idei profitkilátásait. A banküzemet segítette az emelkedő kamatkörnyezet, valamint az erősödő rubel. Az európai bankok többsége szintén javuló nyereségességről számolt be a közelmúltban, viszont a recessziós veszélyek nyomán egyre nagyobb kockázatokkal is szembesülnek. Kénytelenek lesznek céltartalékokat képezni, felkészülve a nem teljesítő hitelek arányának növekedésére. A Moody’s hitelminősítő ügynökség sorra rontja az európai bankok (köztük a magyar pénzintézetek) minősítésének kilátásait, az energiaválság és a tomboló infláció, a küszöbönálló recesszió nem sok jóval kecsegteti a szektort.

Az osztrák bankok minősítése azonban egyelőre stabil maradt,

a Moody’s indoklása szerint ugyan ők is ellenszélben kénytelenek hajózni, viszont tőkeellátottságuk és jó nyereségtermelő képességük ellenállóvá teszi őket a viharos időkben.

Közzétette gyorsjelentését a legnagyobb európai bank, a francia BNP Paribas is.

A szeptemberrel végződő negyedévben a nettó profit 10,3 százalékkal, 2,76 milliárd euróra emelkedett, az elemzők 2,36 milliárdra számítottak.

A bankcsoport árbevétele 8 százalékkal, 12,3 milliárd euróra emelkedett. A növekmény hátterében a francia, a török és a lengyel bankpiac vártnál kedvezőbb teljesítménye áll. A globális tőkepiacokon elért árbevétel 14,7 százalékkal emelkedett, a piaci volatilitás, az árupiacok, a derivatívák és a devizapiacok hullámvasútja megdobta a kereskedési tevékenységen elért jutalékok összegét.

A bank közölte, hogy kamatbevételei további erősödésére számít, amelyek 2025-ig 2 milliárd euróval növelhetik a bevételt.

A kiadási oldalon a banküzem költségei éves szinten 6 százalékkal emelkedtek, a kockázatossá váló hitelek miatt a tartalékokat 34 százalékkal kényszerültek növelni. A varsói kormány által egyes jelzáloghitelekre bevezetett moratórium 200 millió euró egyszeri költséggel járt – egyelőre.

A BNP Paribas részvényeinek árfolyama hozta a szektorátlagot, a Raiffeisen viszont erős orosz kitettsége miatt hatalmasat zuhant az invázió után

A bankok általában szépen keresnek emelkedő jegybanki kamatkörnyezet idején,

hitelkamataikat ugyanis hajlamosak gyorsabban emelni, mint a betéti kamatokat

– az így táguló kamatmarzs tisztes nyereséget kínál. A francia pénzintézetek azonban némiképp kivételek ez alól a hüvelykujjszabály alól, mivel jelzáloghiteleik több mint 90 százaléka fix kamatozású, a megtakarítási számlák kamata többnyire az inflációhoz kötött, továbbá az állam nagyon erősen szabályozza, hogy a kamatváltozásokat mikor lehet az egyes termékekben átvezetni – áthárítani a fogyasztókra.

Így a két legnagyobb francia bank, a BNP Paribas és a Société Générale is kénytelen szembesülni azzal, hogy jövő évi lakossági díjaikat befagyasztotta az állam.

Az 59 milliárd euró kapitalizációjú Paribas közölte azt is, hogy hamarosan befejeződik amerikai leánybankja, a Bank of the West lakossági üzletágának eladása, amiből az idén 16 milliárd euró egyszeri bevétele származik. Bejelentették azt is, hogy nagyobb felvásárlást nem terveznek, viszont 4 milliárd euró értékben részvény-visszavásárlási programot indítanak.