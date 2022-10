Európa a pénzügyi válság óta először látja a fényt az alagút végén – az emelkedő eurókamat javítja a profitokat. Egy sor európai bank (HSBC, UBS, Barclays, Deutsche Bank, Santander, UniCredit) közölt a vártnál jobb harmadik negyedéves nyereséget a héten. A várakozások szerint az EKB mai kamatemelése további nyereségnövekedést vetít előre.

Fotó: Olaf Simon / Getty Images

Az amerikai szektortársak több mint egy évtizede sokkal nyereségesebbek voltak, és ez az árfolyamaikban is tükröződött. Az EKB kamatemelési hulláma végre az öreg kontinens pénzintézetei előtt is felcsillantotta a profitreményt. A brit bankoknak igencsak jól jött a Bank of England kamatemelési hulláma, a tavalyi 0,1 százalékos alapkamat napjainkra 2,25-ra száguldott fel. Az EKB az elemzői várakozások szerint 2,5 százalékos alapkamattal zárja az idei évet, bár nem elképzelhetetlen a 3 százalékos szint sem.

A jegybanki kamatemelések időszakában a kereskedelmi hitelintézetek hajlamosak arra, hogy hitelkamataikat gyorsabban emeljék, mint a betéti kamatokat, így a növekvő kamatkülönbség javítja a nyereséget.

Hogy a helyzet mégse legyen túlságosan rózsás, az európai bankokat egyre jobban fenyegeti a gazdasági kondíciók romlása; az energiaárak sokkal gyorsabban emelkednek itt, mint a tengerentúlon, és ez várhatóan jócskán rontja a bedőlő hitelek arányát. További fenyegetést jelent, ha az energiatámogatási csomagok miatt a költségvetési hiány elszállásával szembesülő kormányok a pénzintézetek adóját csapolják meg.

A Deutsche Bank a pénzügyi válság óta a legnagyobb éves profitot érheti el, köszönhetően a kötvénypiacra fókuszáló befektetési banki üzletágának, amely 2,2 millió euró nyereséget hozott, 38 százalékkal többet az egy évvel korábbinál. A londoni székhelyű, de főleg Ázsiában aktív Standard Chartered adózás előtti eredménye 1,4 milliárd dollár volt a harmadik negyedévben, 40 százalékkal nagyobb, mint egy esztendővel ezelőtt. Az elemzői várakozások egymilliárdra számítottak. A StanChart nettó kamatbevétele meghaladta a 2 milliárd dollárt, a negyedéves üzemi eredmény hosszú évek óta a legmagasabb. A szintén brit HSBC kedden, szektortársaihoz hasonlóan, a vártnál nagyobb profitról számolt be, a nettó kamatbevétele 32 milliárd dollár lehet az idén, ami a várakozások szerint jövőre 36 milliárdra növekszik. A második legnagyobb olasz bank, az UniCredit kedden 1,7 milliárd eurós harmadik negyedéves nyereségről számolt be, az elemzők egymilliárdra számítottak.

A kiugró profitokat árnyalja a bankházak tanácsadói üzletágának gyengélkedése.

Az energiaválság és az orosz–ukrán háború elvette a vállalatok kedvét a nyilvános részvénykibocsátásoktól, emellett az egyesülési-felvásárlási piac is pangásnak indult.

A főleg a vagyonkezelési üzletágban jeleskedő UBS befektetési banki tevékenységből származó nyeresége 19s százalékkal, 2 milliárd dollárra esett, a tanácsadói és tőkepiaci üzletág profitja 58 százalékkal zuhant. Ennek ellenére a svájci bankház kellemes meglepetést okozott a befektetőknek, hiszen a gyengébb számai így is jobbak lettek az elemzői várakozásoknál. Az európai bankszektor napsütötte egén sötét felhőnek számít a Credit Suisse, amely csütörtökön 4 milliárd frank veszteségről számolt be, továbbá radikális szerkezeti átalakításokra készül.