A következő két évben megnégyszerezi munkásai számát az Applenek iPhone-okat gyártó indiai üzemében a Foxconn – derült ki az ügyre rálátó kormányzati források szerint, akik szerint a döntéshez a cég csengcsoui gyárának problémái is hozzájárultak.

Fotó: Jakub Porzycki / NurPhoto / NurPhoto via AFP

A világ legnagyobb iPhone gyára ugyanis a szigorú kínai koronavírus elleni intézkedések miatt kénytelen termelését visszafogni, így az Apple is megvágta előrejelzését az iPhone 14 év végi forgalmát illetően.

A tajvani Foxconn dél-indiai Tamil Naduban található gyárában így 70 ezerre nőhet a munkások száma, amihez 53 ezer ember felvételére lesz szükség, azonban

ez még mindig eltörpül a csengcsoui, 200 ezer munkást foglalkoztató üzem mellett.

Az indiai létesítmény azonban így is kulcsszerepet tölt be az Apple azon erőfeszítéseiben, mely diverzifikálná a jelenleg főként Kínában zajló termelést.

A Tamil Naduban található üzemet a Foxconn 2019-ben nyitotta meg és az idén kezdte meg az iPhone 14-ek gyártását ezen a helyszínen. A gyár bővítéséről szóló tervek eddig is ismertek voltak, ám annak időrendje és mértéke korábban nem volt ismert – írja a Reuters, melynek értesüléseit sem az Apple, sem a Foxconn nem kívánta kommentálni.

Ugyanakkor csütörtökön a Foxconn negyedéves adatainak ismertetése során a cég elnöke, Liu Jung-vay arról beszélt, hogy a kapacitások és a termelés igazításával el tudják kerülni, hogy további hatások érjék az ellátást a karácsonyt és a kínai holdújévet megelőző időszakban.

Tamil Nadu tisztviselőivel a Foxconn toborzási erőfeszítései felgyorsítását egy kormányzati forrás szerint a termelés kínai zavarai miatt osztotta meg. A gyárban nem csupán az Apple okostelefonjai, de számos más cég termékei is készülnek, ugyanakkor a mostani bővítés fő célja az iPhone-ok iránti kereslet kielégítése. Ezzel szemben egy tajvani, vállalati forrás szerint a Foxconn indiai bővítése az alapmodellekkel kapcsolatos kapacitás bővítését és az indiai kereslet ellátását célozza.

Egy másik indiai, Tamil Nadu kormányzatában vezető szerepet játszó forrás szerint a tartományi kormány és a Foxconn épp véglegesíti a cég bővítéséről szóló megállapodást.

A tartomány befektetési ügynöksége a múlt hónapban közölte, hogy vezető kormánytisztviselők tárgyaltak Liuval.

Ekkor az egyik tisztviselő szerint többek között olyan kérdések merültek fel, mint a munkások lakhatásának biztosítása. A Foxconn Tamil Naduban lévő gyára tavaly egy tömeges ételmérgezés központja volt, ami rávilágított a munkások életének körülményeire.

A tartomány szeretné ha az Apple beszállítói az alkatrészek gyártását is megkezdenék a térségben az összeszerelésen túl, miután Indiában az Apple telefonjainak összeszerelését legalább három helyen végzik. A Foxconn mellett a Pegatronnak is Tamil Naduban van iPhone-okat is termelő gyára, míg a Wistron a közeli Karnataka tartományban szerel össze okostelefonokat.

A JP Morgan elemzői szeptemberben azt írták, hogy 2025-re az iPhoneok negyede készülhet Indiában, míg ugyanebben az évben az összes Apple terméket tekintve a jelenlegi 5 százalékos Kínán kívüli termelés aránya is 25 százalékra nőhet.