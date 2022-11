Bár még nem ért véget a nap, pláne nem a tengerentúlon, ám máris tekintélyes mennyiségű hír futott be a világszerte egyre jobban terjedő Black Friday akciókról.

Fotó: Saamuel Corum/AFP

Kínában különös aktualitást adott az év egyik legnagyobb vásárlási akciósorozatának az a lakossági pánik, amit a hatalmas ázsiai országban soha véget nem érni látszó koronavírus-járvány legújabb fellángolása miatt elrendelt intézkedések híre váltott ki.

Jóllehet a pekingi fertőzöttek többségének nincsenek tünetei, a helyi önkormányzat mégis utasítást adott a karanténközpontok és tábori kórházak építésének felgyorsítására, és félő, hogy újabb korlátozásokra is készül.

A közösségi oldalakra feltöltött posztok hatására a fővárosiak megrohanták a szupermarketeket, ürülnek a boltokban a polcok.

Európára áttérve, ugyan például a briteknél láthatóan nem mozgatja meg a tömegeket a Black Firday, más országokban megrohanhatják az üzleteket a vásárlók a hétvégén. Az Idealo európai ár-összehasonlító portál szerint az olasz fogyasztók 65 százaléka tervez vásárolni a Fekete Pénteken.

Franciaországban pedig a vásárlók 70 százaléka csap majd le várhatóan az akciókra a hétvégén.

Az Egyesült Államokból ellentmondó hírek érkeztek, hiszen egyrészt arról szólt a fáma, hogy az Amerikában Hálaadás napján, tehát egy nappal korábban, csütörtökön elstartolt kedvezményes vásárlási lehetőséggel rekordszámú vevő kívánt élni mindjárt az első napon, másrészt pénteken már hiányolták a boltok előtti sorokat a lapok.

Az igazsághoz tartozik, hogy az Adobe Analytics pénteki adatai szerint csütörtökön elköltött 5,29 milliárd dollár kisebb mértékben haladta meg a tavalyi költekezés összegét, mint az éves infláció mértéke, vagyis reálértékben nem volt növekedés.

Az Adobe arra is felhívta a figyelmet arra is, hogy a mobiltelefonon leadott rendelések aránya immár a teljes rendelésállomány 55 százalékát tette ki.

Idehaza az eMag adatai szerint nem érezhető még a válság, hiszen a magyar vásárlók rekordmennyiségben vásároltak termékeket az internetes áruháznál: egy nap alatt tízmilliárd forintot költöttek. Sokan egyébként a vásárlásaikat áruhitelből fedezik, nekik jó hír, hogy az emelkedő kamatok ellenére is maradtak még nulla százalékos THM mellett kínált konstrukciók.

A leárazási akciók itthon is növekvő népszerűségét jelzi, hogy a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) is szükségét érezte, hogy az alkalomra tekintettel közleményt adjon ki, melyben felhívta a figyelmet a vásárlási lehetőségre, ám egyúttal néhány jogi tanácsot is adott a potenciális vevőknek.