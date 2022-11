Rekordokat döntöget Kínában az újonnan jelentett koronavírus-fertőzések száma, csütörtökön megközelítette a 33 ezret, amelyből 1860 esetet a fővárosból jelentettek. Bár a pekingi fertőzöttek többségének nincsenek tünetei, a helyi önkormányzat utasítást adott a karanténközpontok és tábori kórházak építésének felgyorsítására, és félő, hogy újabb korlátozásokra is készül.

A vásárlók rohama miatt korlátozzák az üzletben lévők számát.

Fotó: MTI / AP



A közösségi oldalakon terjedő hírek hatására a fővárosiak megrohanták a szupermarketeket, ürülnek a boltokban a polcok, amire az AP helyszíni beszámolója szerint hónapok óta nem volt példa. A futárszolgálatoknál is olyan mértékben emelkedtek a megrendelések, hogy elérték a teljesítőképességük határát. A helyzetet ráadásul a munkaerőhiány is súlyosbítja, így sokan aznapra már nem is tudtak élelmiszer-szállítást intézni még az olyan nagy cégeknél sem, mint az Alibabához tartozó Freshippo vagy a Meituan Maicai.

Az emberek egy részének pedig nincs más lehetősége, mert a kerületek egy részében már nem hagyhatják el a lakhelyüket, a lakótelepeket kerítéssel veszik körbe, a kapuknál pedig védőfelszerelésbe öltözött alkalmazottak ellenőrzik a belépni szándékozókat, és csak az ott lakókat engedik be.



A városi önkormányzat szóvivője megerősítette, hogy a karanténközpontokba és tábori kórházakba szállítják azokat, akik pozitív tesztet produkálnak, vagy szoros kapcsolatban álltak fertőzött személlyel. A hatóságok változatlanul ragaszkodnak a szigorú zéró tolerancia politikájához, amely kötelező lezárásokkal, tömeges tesztelésekkel és karanténnal jár, bármilyen súlyos hatással van is ez a világ második legnagyobb gazdaságára. Pénteken lépett is a központi bank, bejelentették, hogy december 5-étől csökkentik a bankok kötelező tartalékrátáját (RRR). A likviditásnövelő intézkedés célja a lezárások hatására meggyengült gazdaság élénkítése, a kedvezőtlen gazdasági folyamatok részbeni ellensúlyozása. A kötelező ráta 25 bázispontos csökkentésével mintegy 500 milliárd jüan tőke szabadul fel. (Egy jüan 55,11 forint.)

Tömeges tesztelések és ellenőrzések vannak mindenhol.

Fotó: Jade GAO / AFP



Az egyébként fegyelmezett kínaiak is egyre frusztráltabbak a helyzet miatt. Az Apple-beszállító Foxconn gyárában tiltakozások törtek ki, a közösségi oldalakon is egyre többen követelik a kormányzattól, hogy ismerje el: hibákat követ el a járványkezelésben. Egy Reuters által ismertetett videón egy szemüveges férfi szenvedélyes beszédet mondott Csungkingban. „Adjatok szabadságot vagy halált. Csak egyetlen kór van a világon, ha az ember egyszerre szegény és nem is szabad. Ránk mind a kettő igaz. Ennek ellenére még mindig kínlódunk és szenvedünk egy kis megfázás miatt” – fejtegette. A férfit megbilincselték, és egy rendőrautóba tuszkolták, ami a felvétel szerint dühös reakciót váltott ki a tömegből. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) is sürgette Pekinget, hogy minél előbb vezesse ki a szigorú járványintézkedéseket.

Louise Loo, az Oxford Economics vezető közgazdásza szerint a lakossági elégedetlenségről szóló jelentések egyre gyakoribbak, bár „még nem tükröznek nagyszabású kollektív fellépést”. „Mint korábban, úgy most is arra számítunk, hogy a tartományi tisztviselők képesek lesznek gyorsan reagálni, hogy megfékezzék a tüntetések eszkalálódásának társadalmi kockázatát, akár keményebb információs ellenőrzésekkel, akár a korlátozások részleges enyhítésével” – írta jegyzetében.