A QatarEnergy 27 évre szóló szerződést kötött a három nagyobb kínai olajipari cég egyikével, a Sinopeckel cseppfolyósított gáz (LNG) szállításáról. A Reuters szerint ez eddig a leghosszabb távú szerződés, amellyel a volatilis piacon a vevők garantálni próbálják az ellátásukat az ukrajnai háború kitörése óta.

Katari gázcseppfolyósító és kikötő. Fotó: Gallo Images

A hírt Szaád al-Kaábi, a QatarEnergy vezérigazgatója jelentette be Dohában. A gáz az északi mezőről származik, amely a világ legnagyobb gázmezejének része, és amelyen Katar Iránnal osztozik.

Az egyezmény értelmében a Sinopec évi négymillió tonna LNG-t kap.

Az északi mezőt a tervek szerint egy déli és egy keleti szakasszal fejlesztik, amelynek eredményeképpen Katar LNG-termelése az évi 77 millió tonnáról 2027-re 126 millió tonnára nő. A Sinopec az első, amelyik a keleti szakasz fejlesztéséből kap gázt, Katar azonban több potenciális vevővel is tárgyal Kínából és Európából. „Úgy gondolom, a közelmúlt volatilitása arra késztette a vevőket, hogy megértsék a hosszú távú, fix és hosszú távon elfogadható árú kínálat fontosságát” – mondta Kaábi a Reutersnek, hozzátéve, hogy az árat szokás szerint a nyersolajhoz kötik. „Ázsiával a múltban is így csináltuk, és ez az a mechanizmus, amelyet a jövőben is használunk” – fogalmazott. A szállítás költségeit a QatarEnergy állja.

Kína tovább vásárolja az orosz energiahordozókat.

Fotó: Getty Images

Kína tovább vásárolja az orosz energiahordozókat is, a gáz-, szén- és kőolajexport értéke az ukrajnai invázió kezdetétől október végéig megközelítette a hatvanmilliárd dollárt, ami hatalmas ugrás az egy évvel ezelőtti 35 milliárd dollárhoz képest.

Az orosz energiahordozók behozatala annak ellenére emelkedett a múlt hónapban, hogy a kínai import összességében számottevően gyengült – emlékeztetett a Bloomberg.

A lassuló gazdaság széles skálán, a gáztól a rézig visszafogta az alapanyagok vásárlását, kivétel csak a nyersolaj, mivel a finomítók reagáltak az esélyre, hogy megugrik majd az üzemanyagexport. Az Oroszországból származó olajimport 18 százalékkal, 7,72 millió tonnára emelkedett októberben, ennél többet a pekingi vámhivatal adatai szerint csak Szaúd-Arábiától vásároltak. A kínai finomítók számítanak a kormányzat segítségére annak érdekében, hogy folytathassák az orosz olaj vásárlását december 5. után is, amikor az Európai Unió betiltja a tengeri szállítmányok finanszírozását, biztosítását és szállítását.

Moszkva egyre nagyobb mennyiségben szállít LNG-t Kínába, a volumen a tavalyihoz képest több mint a felével, 756 ezer tonnára nőtt októberben, annak ellenére, hogy a teljes kínai import ezen a téren 34 százalékkal csökkent. A szénimport Oroszországból 26 százalékkal, 6,4 millió tonnára emelkedett a múlt hónapban, ebből 2,4 millió tonna volt az acéliparban felhasznált koksz, ami háromszorosa a tavalyinak, bár valamivel kevesebb a szeptemberi csúcsnál. Kína összesen 7,7 milliárd dollár értékben vásárolt orosz energiahordozót októberben a szeptemberi 7,6 milliárd után, tavaly ez az összeg még csak 5,4 milliárd dollár volt.