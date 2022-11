Korábbi prognózisához képest magasabb inflációt vetít előre a Román Nemzeti Bank (BNR), amely szerint az idei esztendő végére 16,3 százalékosra emelkedik a pénzromlás az országban, sőt 2023-ban is két számjegyű marad a ráta. A várható kilátásokról Mugur Isarescu jegybanki kormányzó számolt be hétfői sajtótájékoztatóján, amelyen egyúttal a gazdasági növekedés várható lassulásáról is tájékoztatott.

A bukaresti központi bank legutóbbi, augusztusi jelentésében az idei év végére 13,9 százalékos, jövő évre pedig 7,5 százalékos inflációt prognosztizált (a májusi előrejelzés még 12,5, illetve 6,7 százalékos pénzhígulásról szólt). Ehhez képest idén 16,3, jövőre pedig 11,2 százalékos inflációval számolnak a román központi banknál, amelynek szakemberei szerint a pénzhígulás csupán 2024 harmadik negyedévére csökken 4,2 százalékra. A jegybank szakértői szerint a csökkenés csak 2023 harmadik negyedévében torpan meg ideiglenesen, amikor érvényét veszti a földgáz és az áram árát korlátozó kormányzati intézkedés.

A korábbi években voltak még olyan periódusok, amikor az energia árának emelkedése pörgette a fogyasztói árakat. Viszont 2005 óta mostanáig soha nem jutottak el ilyen gyorsan az energiával járó költségek a végfogyasztói árakba

– állapította meg hétfőn Mugur Isarescu. Hozzátette, miközben korábban elsősorban a kőolaj világpiaci ára befolyásolta az inflációt, most több energiahordozó – földgáz, villamos energia – egységes drágulása volt hatással a folyamatokra. A jegybank elnöke szerint az „energetikai sokkhatáson” kívül az idei rendkívüli aszály is hozzájárult az infláció megemelkedéséhez; a román mezőgazdasági és vidékfejlesztési minisztérium legfrissebb jelentése szerint az ország 37 megyéjéből és a fővárosból származó adatok alapján megközelítette az 1,1 millió hektárt a szárazság sújtotta termőföldek területe az országban.

Isarescu úgy vélekedett, hogy „vége az alacsony kamatok korszakának”,

emellett arról is beszélt, hogy az európai uniós viszonylatban számottevő román gazdasági növekedés az idei év második felére várhatóan enyhült, részben az infláció „recessziókeltő” hatásásával, részben pedig a nemzetközi gazdasági-pénzügyi helyzettel összefüggésben. Az Európai Bizottság a napokban a román gazdaság alakulásának kilátásai kapcsán azt jósolta, hogy a növekedés 2022-ben 5,8, 2023-ban 1,8, 2024-ben pedig 2,2 százalékos lesz.

Az Európai Bizottság legfrissebb prognózisa szerint Romániában az infláció 2022-ben 11,8 százalék lesz, 2023-ban 10,2 százalékra mérséklődik, majd 2024-ben 6,8 százalék körül alakul. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) legutóbbi jelentésében rontott a fogyasztói árak romániai növekedésének kilátásain, a nemzetközi pénzintézet a korábban előrejelzett 9,3 százalék helyett 13,3 százalékos inflációra számít év végén Romániában, 2023-ra vonatkozóan pedig 4 százalékról 11 százalékra módosította a prognózisát.