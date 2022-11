A kínai hatóságok újabb kísérletet tettek az ország ingatlanpiaci problémáinak orvoslására, így pénteken 16 pontos tervet tettek közzé az ország gazdasági teljesítményének mintegy negyedét adó szektor felpörgetésére.

Fotó: Chan Long Hei / Bloomberg via Getty Images

Az intézkedések között szerepel például, hogy a bankok kiterjeszthetik a lejáró hiteleket a fejlesztők számára, a lakások forgalmát az önerő mérséklésével és a jelzáloghitel-kamatok csökkentésével erősítenék, de támogatnák a kötvénykibocsátást is.

A lépés gyakorlatilag azt jelenti, hogy az egyébként is eladósodott szektor számára továbbra is érkezhetnek az újabb banki hitelek. A UBS vezető Kínával foglalkozó közgazdásza, Tao Vang szerint több mint ezermilliárd jüan (142 milliárd dollár) érkezhet a területre.

Mindez fordulópontot hozhat a kínai ingatlanszektor számára.

Számos elemző hasonló véleményen van, szerintük ezzel véget érhet az iparág megrendszabályozására tett kétéves kísérlet, amely 2020 augusztusában, a lakásárak emelkedését próbálta megfékezni a fejlesztőknek adott hitelezés visszafogásával. Ez később az ország második legnagyobb ingatlanfejlesztője, az Evergrande csődjét hozta magával. Az ingatlanpiaci nehézségek hatására számos fejlesztő kért védelmet a hitelezőitől és több, már eladott ingatlan építése is félbeszakadt.

ami tovább rombolta a szektorba és annak fizetőképességébe vetett bizalmat. Azóta a hatóságok igyekeznek különböző lépésekkel túllendülni a válságon, így a fejlesztőknek adott hitelezés újraindítását kérték a bankoktól, és a kamatokat is csökkentették.

A zéró-Covid következtében a vártnál gyengébben teljesett a kínai gazdaság, és a lakásvásárlók nem tértek vissza a piacra, így októberben a száz legnagyobb kínai fejlesztő forgalma 26,5 százalékkal maradt el a tavalyi évitől.

Az idei év első tíz hónapját tekintve a visszaesés még nagyobb, 43 százalékos zuhanást mutat a China Index Academy felmérése szerint.

Az árak azonban már negyedik hónapja estek októberben, és a hatóságok már több kísérletet tettek az ingatlanszektor felélesztésére, ezért nem mindenki optimista az intézkedések sikerét illetően. A hongkongi tőzsdén azonban az ingatlanfejlesztők mintegy 11 százalékot erősödtek. A Country Garden Holdings Co. papírja 45,98 százalékkal, a Country Garden Services Holdings Co. részvénye 26,7 százalékkal, a Longfor Group Holdings Ltd részvénye pedig 22,27 százalékkal drágultak.

A Nomura elemzői pedig arra hívják fel a figyelmet, hogy a mostani lépések kevés közvetlen hatást gyakorolnak a lakásvásárlások növelésére, valamint egyelőre kevés jele van a szektor kilábalásának – olvasható a CNN összeállításában.