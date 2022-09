Megmenti a csőd felé száguldó kínai építőipari vállalkozásokat az állami tulajdonban lévő Kínai Építési Bank (CCB), amely a Bloomberg jelentése szerint 30 milliárd jüanos, azaz 4,2 milliárd dolláros alapot hozott létre, hogy felvásárolja a bajba jutott beruházók már elkészült, de nem értékesített, vagy nem használt ingatlanjait.

Fotó: Xinhua via AFP

A CCB a tervek szerint a felvásárolt ingatlanokat felújítja és azokból bérlakásokat alakítanak ki.

Ez elősegíti az ingatlanszektor stabilitását és egészséges fejlődését

– olvasható a CCB közleményében. A lépésre azért volt szükség, mert a kínai építőipar jelenleg szinte tetszhalott állapotban van, miután bezuhantak a lakáshitelezések és a nagy cégek nyakán maradtak az ingatlanok.

Ennek hatására az ingatlanárak meredeken zuhanni kezdtek, leálltak az építkezések és egyre többen tagadták meg a törlesztőrészletek fizetését, amellyel tovább lökték a beruházókat a csőd felé.

A folyamat már a kínai gazdaság növekedésén is érezhető volt, hiszen az ingatlanszektor a gazdaság nagyjából egynegyedét adja. Emiatt az állam több lépésben is segíteni próbál, kamatokat csökkentettek és speciális hitelajánlatok megalkotására bírták rá a bankokat. Emellett nagyszabású bérlakásprogramot indítottak, hogy biztosítsák az építőipari vállalatoknak az állami megrendeléseket. Az alap létrehozására és a beruházásokra az állami bankfelügyelet is rábólintott, így nincs akadálya a mentőövnek.