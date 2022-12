Az elcsatolt területekre látogatott a fogolycserével kiszabadított Viktor But.

Máris politikusnak állt a fogolycserével hazatért orosz fegyvercsempész Politikai pályára lépett Viktor But, az az orosz fegyvercsempész, aki több mint egy évtizedet ült amerikai börtönben, és a múlt héten, Brittney Griner amerikai kosárlabdázó elengedése ellenében szabadulhatott egy fogolycsere során. Butot örömmel fogadták Oroszországban, televíziókban is szerepeltették. Most pedig kiderült, hogy politikusnak áll: belépett a szélsőjobboldali Liberális Demokrata Pártba.