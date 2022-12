Máris politikusnak állt a fogolycserével hazatért orosz fegyvercsempész

Politikai pályára lépett Viktor But, az az orosz fegyvercsempész, aki több mint egy évtizedet ült amerikai börtönben és a múlt héten, Brittney Griner amerikai kosárlabdázó elengedése ellenében szabadulhatott egy fogolycsere során. Butot örömmel fogadták Oroszországban, televíziókban is szerepeltették. Most pedig kiderült, hogy politikusnak áll: belépett a szélsőjobboldali Liberális Demokrata Pártba.

Viktor But (jobbra) hazatérésekor. Fotó: AFP

A radikális pártot Vlagyimir Zsirinovszkij vezette, egészen áprilisi haláláig. Azóta Leonyid Szluckij irányítja. Ő jelentette be a pártalapítás évfordulójára időzítve új tagjukat.

Biztos vagyok benne, hogy Viktor But, ez az erős akaratú, bátor férfi méltó lesz a párt képviseletére. Üdvözlünk sorainkban

– mondta a bejelentéskor a TASZSZ orosz hírügynökség szerint Szluckij.

A hírek szerint a párt régiós vezetői annyira örülnek But belépésének, hogy máris körutakat szerveznek neki, ahol a helyi tagokkal találkozhatna. Leginkább az amerikai börtönéveiről akarják kérdezni a beszámolók szerint.

A fegyverkereskedő Butot csempészés vádjával még 2008-ban tartóztatták le Thaiföldön, majd két évvel később kiadták az Egyesült Államoknak. Washington vádja szerint ugyanis az orosz férfi látta el illegálisan fegyverekkel a kolumbiai felkelőket, akiket az amerikaiak terroristaként tartanak számon. 2012-ben ítélték el 25 év börtönre, azóta az Egyesült Államok börtönében ült, egészen múlt hétig.