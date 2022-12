Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök pénteken bejelentette, hogy francia kollégájával hidrogénvezeték építéséről döntöttek, amely Barcelona és Marseille között létesülne 455 kilométer hosszan a tenger alatt. A tervek szerint ezzel kétmillió tonna tiszta energia szállítását teszik lehetővé az évtized végétől. A 2,5 milliárd eurós projekt neve BarMar lesz, utalva a két város nevének kezdetére.

Pénteken egyeztetettek a mediterrán uniós államok vezetői, valamint az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnökei.

Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

Spanyolország Portugáliával is épít hidrogénvezetéket 300 millió euróból, ebbe csatlakozik majd be a Marseilles felé vezető tengeralatti cső. A Portugáliát, Spanyolországot és Franciát érintő közös vezetéknek a H2MED megnevezést adták. Sánchez hozzátette, remélik, hogy az Európai Unió akár a projekt költségeinek felét is fedezi majd. A többi kiadást a három állam költségvetése és magánbefektetők állják.

A portugál kormány számítása szerint az Ibériai-félsziget adottságai miatt versenyképes áron állítják elő a hidrogént.

A zöld hidrogént másnéven tiszta hidrogénnek vagy megújuló hidrogénnek nevezzük. Ezt az energiahordozót elektrolízissel vízből állítják elő. A folyamathoz használt áram forrása is megújuló. Mivel az előállítása alig jár szén-dioxid-kibocsátással, a környezetterhelése elenyésző.

Antonio Costa portugál miniszterelnök elmondta, hogy eredetileg szerették volna, ha a vezeték földgázt is szállítana, de végül úgy döntöttek, hogy csak hidrogént tápláljanak a csőbe, így lehetőségük lesz uniós finanszírozásra. A vezeték ötletét idén ősszel vetették fel, hogy a 2019-ben meghiúsult, a Pireneusokon átvezető gázvezeték helyébe léphessen. A tervről még december 15. előtt tájékoztatják hivatalosan az Európai Uniót a támogatása igénybevétele miatt.

Pénteken kilenc mediterrán és dél-európai uniós ország vezetője tartott értekezletet a spanyol Alicante kikötő városában.

Így ott volt Spanyolország, Portugália, Franciaország, Olaszország, Görögország, Málta, Ciprus, Szlovénia és Horvátország képviselői. A tanácskozáson részt vett Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, és Charles Michel, az EU Tanácsának elnöke is.

A tanácskozás fő témái az uniós gázársapka és gazdaságpolitika, valamint a Földközi-tenger déli partján fekvő országokkal kapcsolatok megerősítése volt - számoltak be az AP és a Reuters hírügynökségek.