Sziget Fesztivál: pár napon belül muszáj lesz lépniük a szervezőknek – lassan kifutnak az időből

A főváros megszavazta a tíz évre szóló Sziget Fesztiválról szóló megállapodást, így hivatalossá vált, hogy az ország legnagyobb fesztiválja jövőre is meg lesz tartva a Hajógyári-szigeten.

Sziget Fesztivál: pár napon belül lépni kell a szervezőknek / Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Hetei voltak a Sziget Fesztiválnak

Sokáig kétséges volt a Sziget jövőre, mert a külföldi tulajdonos úgy döntött, hogy a veszteséges fesztivált többet nem akarja megszervezni.

A koronavírus-járvány felborította a szórakoztatópart : a járvány alatt egyetlenegy fesztivál sem fogadhatott vendégeket. A legnagyobb magyar fesztiválnak a két év több mint kétmilliárd forint veszteséget okozott.

A 2022-ben ismét kinyithatott a Sziget, akkor 355 millió forintnyi profitot produkált, azonban 2023-ban 1,8 milliárdos, majd 2024-ben már 3,8 milliárd forintos rekordveszteséggel zárt. Gerendai Károly, a Sziget régi-új tulajdonosa üzleti titkot elárulva közölte, hogy

idén is jelentős, körülbelül kétmilliárdos veszteséget eredményezett a fesztivál.

Gerendait a Sziget szervezői keresték meg, hogy ismét álljon a fesztivál élére, mert ha pár héten belül nem kezdik el a szervezést, akkor a fesztivál biztosan elmarad 2026-ban, így pedig a későbbi sorsa is bizonytalanná válik.

Az üzletember úgy vállalta a veszteséges fesztivál megmentését, ha a főváros felmondja a Sziget külföldi tulajdonosával kötött területhasználati szerződést, és egy tízéves együttműködést köt az új magyar tulajokkal, illetve ha a fővárosi vezetés részleges területhasználatidíj-halasztást biztosít.

A közgyűlés korábban elutasította Gerendai elképzeléseit, többek között azért, mert a szerződés megszüntetése körülbelül 200 millió forint bevételtől fosztja meg a fővárost. Később azonban egy új kompromisszumos döntés született.

A fővárosi közgyűlés végül megszavazta a tíz évre szóló megállapodást, cserébe a Sziget elfogadta, hogy

minden magyar diák, akinek a BudapestGO applikációban van Budapestre érvényes diákbérlete (akár országbérlet is), kap 50 százalék kedvezményt a Sziget-bérlet árából,

továbbá a Sziget hét helyett három év alatt fizeti vissza a fővárostól kapott kedvezményt.

Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője úgy számolt, hogy a megállapodás értelmében egy diákbérlettel rendelkező tanuló teljes árú 157 ezer forint helyett 78 500 forintért tud majd venni egy teljes fesztiválra érvényes kedvezményes Sziget-bérletet.