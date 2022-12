Megállapodást írtak alá Tiranában kedden az Európai Unióban és a nyugat-balkáni országokban ( Albánia, Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia, Szerbia, Montenegró és Koszovó) tevékenykedő mobilszolgáltatók képviselői arról, hogy a két térség közti roamingdíjakat jövő ősztől fokozatosan eltörlik.

A nyugat-balkáni térség országai egymás között már korábban döntöttek a roamingdíjak eltörléséről.

Az EU-tagállamok és a nyugat-balkáni országok állam- és kormányfőinek találkozóját közvetlenül megelőző aláírási ceremónián az EU központi intézményeinek vezetői és a házigazda Edi Rama albán miniszterelnök is jelen volt.

Fotó: Getty Images

Ha a térség országai az unió részévé válnak, az a következő nemzedékek számára is nagyobb biztonságot jelent

– emelte ki Charles Michel az EU-bővítés folytatásának fontosságát. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság vezetője szintén kiemelte a megbeszélés témái közül az uniós bővítést. A térség országai a csatlakozási folyamat különböző szintjénél tartanak. Közülük többel az EU már a csatlakozási tárgyalásokat is megkezdte, Szerbia és Montenegró esetében több tárgyalási fejezetet már le is zártak. Vjosa Osmani-Sabriu koszovói elnök a csúcsra érkezve jelentette be, hogy Pristina még az idén benyújtja uniós csatlakozási kérelmét.