Japán és India megtarthatja részesedését a Szahalin 1. projektben Az energiaimporttól függő Japán továbbra is részt vehet a Szahalin 1. olaj- és gázprojekt üzemeltetésében, ahogy India is. Az orosz kormány úgy döntött, hogy a japán Sakhalin Oil and Gas Development konzorcium megtarthatja részesedését a projektben.