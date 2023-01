Szomorú, de egyben ünnepélyes nap lesz január 31. a Boeing életében: az amerikai repülőgépgyártó ugyanis átadja megrendelőjének az utolsó 747-es óriásgépet, s ezzel végérvényesen lezárul egy dicső fejezet az aviatikában. Stílszerűen az az Atlas Air veheti át az utolsó jumbót, amely a legnagyobb flottát üzemelteti belőle: keddtől már 52 Boeing 747-es lesz a kötelékében, s mivel a légitársaság profilja a teherszállítás, értelemszerűen egy 747-F, azaz Freight cargó kialakítású gépet kapnak kézhez a Seattle-től északra fekvő Everettben, a Boeing egyik gyártóbázisán.

Joe Biden elnök elhagyja a Boeing 747-es alapjaira épített Air Force One-t.

Fotó: Nikolas Liepins / Getty Images

Az átadóünnepségre meghívták a jumbo megszületésében és történetében szerephez jutó mérnököket, dolgozókat, de nem maradhatnak távol a politikusok sem az „évadzáró” eseményről. Az 1574. jumbo elődei közül a december végi összesítés szerint már csak 448 aktív, ezek hetven légitársaság vagy cég szolgálatában állnak, jellemzően egy-két darabos tételben.

Tizenkét légitársaságnak van tíz feletti flottája, a típust az utóbbi évtizedekben már kifejezetten teherszállítási célra gyártották, leszámítva az olyan exkluzív megrendelést, mint az Air Force One, azaz az Egyesült Államok mindenkori elnökének különgépeit, amelyet hagyományosan a Boeingnál gyártatnak.

Az azeri Silk Ways West Airlines 747-es cargója leszállni készül az amszterdami Schiphol repülőtéren.

Fotó: Getty Images

Donald Trump sokallotta is a két utolsó gépért elkért összeget,

de végül megköttetett az üzlet. és a gépek most Joe Biden szolgálatára állnak. A UPS Airlinesnál 41, a Cargoluxnál 30, a Lufthansánál 27, a Kalitta Airnél 24 jumbo dolgozik még. A British Airways 31 géppel rendelkezett, de a pandémia kirobbanását követő takarékossági intézkedések keretében valamennyit nyugdíjazták 2020 júliusában. Maga az Atlas Air 44 jumbót reptet, a legidősebb közülük 33 éves. Hét gép már parkolópályára került, vagy tartaléknak, vagy további hasznosításra, vagy alkatrésznek szánják őket.

Az egek királynője névvel megtisztelt 747-est a hatvanas években transzkontinentális utakra tervezték,

a dupla fedélzetű gép befogadóképessége az akkori legnagyobb repülőkének a kétszerese, 350-400 üléses volt, ennek is köszönhette gyors népszerűségét a légitársaságok körében a 1970-től sorozatgyártásba került modell. Az első évek azonban a felszínre bukkant hibák kijavításával teltek, a Boeingot már-már csőddel fenyegette az egymilliárd dolláros fejlesztési költséggel járó projekt esetleges bukása.

Később viszont a Boeing profitgyártásának meghatározó elemévé lépett elő a 747-es. Magas fogyasztása miatt az olajválságok betettek a jumbónak, amely másodvirágzását 1989-től élhette, amikor is korszerűbb, energiatakarékosabb hajtóműveket kapott, és az önsúlyát is jelentősen csökkentették. A teherszállító 747-esek egy-két évtizedig még biztosan szolgálatban maradnak, hiszen a leváltásukra érkező 777x modell jelentősen késik, csak 2025-től állhat üzembe, ahogy az a Boeing friss gyorsjelentéséből is kiderül.

Az 1574 Boeing 747-es kevesebb mint 4 százalékát, 61 repülőt ért pályafutása során olyan káresemény, amely miatt javíthatatlanná vált, ideérte a gazdasági totálkárt is. Harminckét eset követelt áldozatokat.

A feketekrónika élére az 1977. március 27-i tenerifei tragédia kívánkozik,

amikor is a KLM és Pan Am jumbói a kifutón ütköztek össze, a polgári repülés legtöbb, 583 halálos áldozattal járó katasztrófáját előidézve.

A szerencsétlenséget 61-en élték túl. A Pan Am és a jumbók történetében fekete nap volt 1988. december 21. is, akkor az amerikai légitársaság Londonból New Yorkba tartó járatát robbantották fel líbiai terroristák tízezer méteres magasságban, a skóciai Lockerbie-nél. A merényletnek 270 áldozata volt, köztük magyar állampolgárok.