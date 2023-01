Lehúzza a rolót a világ egyik legjobb étterme, a koppenhágai Noma. A három Michelin-csillag mellett 2010-ben, 2011-ben, 2014-ben és 2021-ben is kiérdemelte a világ legjobbjának járó elismerést, 2021-ben pedig első lett a világ 50 legjobb éttermét bemutató listán. A legendás dániai fine dining helyszín azonban hamarosan végleg bezár – adta hírül a The New York Times.

Fotó: Shutterstock

A Noma két évtizedes története alatt teljesen átalakította a fine diningot. Az étteremben egyebek között grillezett rénszarvasszívet is felszolgálnak friss fenyőfaágyon, valamint sáfrányfagylaltot méhviaszos tálban. A többfogásos kóstolómenü több mint 500 dollárba (186 ezer forint) kerül fejenként, mégis özönlenek ide a gasztroturisták a világ minden részéről.

A Noma alapítóját, René Redzepit korának egyik legzseniálisabb és legbefolyásosabb séfjeként tartják számon. Most mégis ő jelentette be, hogy az étterem 2024 végén végleg lehúzza a rolót.

A szakmától nem távolodnak el, a Noma egy teljes munkaidős élelmiszer-laboratóriumként folytatja tovább, amely új ételeket és termékeket fejleszt majd ki a Noma Projects nevű e-kereskedelmi vállalkozás számára. Étkezőhelyiségek azonban nem fognak működni, azokat csak az időszakos pop-up események alkalmával nyitják ki.

Redzepi szerint az ő szerepe inkább a kreatív vezetőhöz, mintsem a szakácshoz fog hasonlítani.

A Noma lépése minden bizonnyal hatalmas hullámokat kavar majd a kulináris világban.

Az étterem vezetője elmondta, a döntésre a fine dining fenntarthatatlansága miatt került sor. A Noma és a hasonló elitéttermek ugyanis szembesültek azzal, hogy a magas minőség fenntartásához vagy további növeléséhez kizsigerelik alkalmazottaikat. Ugyanis azok az emberek, akik ezeket a kiváló és különleges ételeket készítik és szolgálják fel, sokszor nagyon alul vannak fizetve. A fine dining ma már – amellett, hogy vadul innovatív – nagyon munkaigényes és rendkívül drága.

Azt Redzepi már korábban is elismerte, hogy az étterem konyhájának ilyen szintű működtetése kimerítő munkaidőre kényszeríti a dolgozókat, és a mintegy száz alkalmazott tisztességes kompenzálása, a magas színvonal fenntartása mellett, a piac által elfogadható áron nem megoldható.

Az iparág teljes újragondolására van szükség

– hangsúlyozta a séf.

Hasonlóan borúsan festette le a helyzetet David Kinch is, aki a múlt héten zárta be éttermét, a szintén három Michelin-csillagos Manresa nevű helyet a kaliforniai Los Gatosban. Úgy nyilatkozott, hogy az elmúlt harminc év aranykor volt számukra, amikor az ambiciózus éttermek megszaporodtak, és kevésbé formálisak és valamint izgalmasabbak lettek. A séf arról beszélt, hogy alkalmi éttermei nyitva maradnak, de a fine dining már nem az a terület, amellyel foglalkozni szeretne, és a személyzetére sem akarja rákényszeríteni azt a munkát, amit hátborzongatónak tart.

A fine dining válaszúthoz érkezett, és hatalmas változásokra van szükség

– nyilatkozta Kinch. Hozzátette, hogy lényegében az egész iparág felismerte a helyzetet, de egyelőre nem tudja senki, hogy a változás hogyan és milyen formában fog bekövetkezni.

A korábban hirtelen természetű és öntörvényű emberként is a hírekbe kerülő René Redzepi szakmai hírnevét a fine dining hagyományaival való nagy fokú szembeszegülése alapozta meg. Forradalmi újításai közé tartozott, hogy a leghíresebb alapanyagokat, mint például a francia libamáj vagy épp az olasz szarvasgomba, kihagyta kínálatából, és olyan helyi alapanyagokat emelt be ételeibe, mint a lucfenyő tüskéi, a kétéves sárgarépa vagy éppen a kacsaagy. A konyhastílus új skandináv konyha néven híresült el, és egész Skandináviát az elit gasztronómiai célpontok közé emelte.

Fotó: Thibault Savary / AFP

Az ételkülönlegességek folyamatos megújítása és a hatalmasra duzzadt vendégszám tökéletes kiszolgálása azonban nem mindennapi terhelést kívánt a dolgozóktól. Az étterem több korábbi alkalmazottja is arról számolt meg, hogy

2008 és 2021 között ledolgozott a 16 órás munkanapok szinte rutinszerűnek számítottak a Nomában, és ehhez a munkamennyiséghez képest a dolgozók többsége alulfizetett volt.

Korábban az étterem is elismerte, hogy az iparágra jellemző hajtás és túl hosszú munkaidő rájuk is jellemző volt, pedig többször is próbáltak enyhíteni a dolgozók terhein.

Mivel a hírek szerint az iparág nagy részére jellemző ez a fajta fenntarthatatlan működés, nem lenne meglepő az sem, ha a Manresa és a Noma után a közeljövőben újabb híres szereplők fordítanának hátat a csúcsgasztronómia finom, izgalmas, ugyanakkor drága és fenntarthatatlan világának.