Jogértelmezés végett az Európai Bizottsághoz fordult a magas energiaárak kezelését célzó uniós rendelettel kapcsolatban a bukaresti kormány az OMV Petrom kőolajipari társasággal támadt vitája kapcsán. Az osztrák vállalat ugyanis bejelentette, hogy nem fogja befizetni Romániában a múlt évi nyeresége utáni extraprofitadót.

OMV-benzinkút Romániában. Fotó: Cristi Croitoru

A társaság azzal érvelt, hogy a 2022-es árbevételeinek kevesebb mint 75 százaléka származott kőolaj- és gázkitermelésből, illetve kőolaj-finomításból, ezért nem esik az extraprofitadó bevezetéséről szóló sürgősségi kormányrendelet hatálya alá. A Nicolae Ciuca vezette román balliberális kormány december végén fogadott el sürgősségi rendeletet arról, hogy 60 százalékos extraprofitadót vetnek ki a nyersolaj-, földgáz-, szén- és finomítói ágazatban tevékenykedő vállalatokra. Az adót az éves nyereség azon részére kell kifizetniük a fosszilistüzelőanyag-szektorban tevékenykedő vállalatoknak, amely több mint 20 százalékkal meghaladja a 2018–2021-es időszak éves átlagnyereségét.

EU-konform a szabályozás

A bukaresti pénzügyminisztérium azért fordult az Európai Bizottsághoz ebben az ügyben, mert a szolidaritási adónak nevezett illetékről szóló rendelettel a kormány a magas energiaárak kezelését célzó vészhelyzeti beavatkozásról szóló 2022/1854-es számú uniós rendeletet ültette át a román jogrendbe. Adrian Caciu szociáldemokrata tárcavezető szerdán újságíróknak elmondta, az idevágó uniós szabályozás valamennyi elemét belefoglalták a sürgősségi rendeletbe, beleértve a 75 százalékos bevételküszöbre vonatkozó előírást is. Közlése szerint ennek az előírásnak az értelmezéséhez kértek segítséget Büsszeltől, s hozzátette:

Bukarest módosítani fog a sürgősségi rendeleten, ha az Európai Bizottság pontosításai ezt szükségessé teszik.

„Teljesen biztos vagyok benne” – válaszolta a román pénzügyminiszter arra az újságírói kérdésre, amely szerint a bukaresti kabinet sürgősségi rendeletének hatálya kiterjed-e az OMV Petromra is. Caciu meggyőződésének adott hangot: az osztrák vállalatnak be kell majd fizetnie az extraprofitadót. Ugyanígy vélekedik Virgil Popescu liberális energiaügyi miniszter is, aki szerint minden vállalatnak extraprofitadót kell fizetnie, amelyet érint a magas energiaárak kezelését célzó uniós rendelet, illetve az előírásait a romániai jogrendbe ültető sürgősségi rendelet.

A román kormány várhatóan néhány napon belül választ kap az Európai Bizottságtól.

Beszállt az adóhatóság is

A román adóhatóság is nekilátott ellenőrizni a nagy társaságok – beleértve az OMV Petrom – üzleti forgalmának kiszámítási módját, és a folyamat lezárulta után – várhatóan két héten belül – közli, kire vonatkozik a szolidaritási adó befizetésének kötelezettsége. Időközben a 70 százalékos állami tulajdonban levő Romgaz gázkitermelő vállalat ugyancsak szerdán bejelentette, befizeti az állami költségvetésbe a rá eső szolidaritási adót, erre a célra 906,1 millió lejt (1 lej 80 forint) irányoztak elő. Bukarest legkevesebb 3,9 milliárd lejnyi többletbevételre számít ebben az évben az extraprofitadóból.