Kiderült, hova tartott a lezuhant ukrán belügyminiszter, vizsgálják a balesetet – képgaléria a helyszínről

Szerdán kora délelőtt egy óvoda mellett csapódott be egy helikopter a kijevi régióban található Brovariban. A gép többek között az ukrán belügyminisztert, Denisz Monasztirszkijt szállította, a 42 éves tárcavezető nem élte túl a balesetet.

Az ukrán belügyminisztert szállító helikopter egy óvoda mellett zuhant le.

Fotó: Sergei Supinsky

Bár sok részlet még nem derült ki a baleset kapcsán, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök irodája arról számolt be, hogy a belügyminiszter „a háború egy forró pontjára utazott volna, ahol most is aktívan zajlanak az események” – adta hírül a RIA orosz hírügynökség. Arról nem tájékoztattak, hogy melyik front volt az úti célja a tárcavezetőnek, de valószínűleg Bahmut vagy Szoledar környékére tartott.

Az ukrán biztonsági szolgálat nyomozói már megkezdték a vizsgálatot a tragédia körülményeinek feltárására. Denisz Szmihal miniszterelnök egy különleges nyomozócsoport létrehozását kezdeményezte, amelynek feladata a baleset részleteinek kivizsgálása – számolt be róla az UkraNews ukrán hírportál.

Jelenleg a Brovariban bekövetkezett helikopter-szerencsétlenség kapcsán három lehetséges forgatókönyvet valószínűsítenek a szakértők. Az egyik a repülési szabályok megsértése, a másik a helikopter műszaki meghibásodása, a harmadik pedig a jármű megsemmisítésére irányuló szándékos cselekedet.

A sajtóhírek szerint legalább 18 halálos áldozata van a balesetnek, köztük három gyermek is. Ezenkívül 29 sebesült jelentettek, köztük 15 gyereket.