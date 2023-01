Időjárási szélsőségek, aszályok, enyhe tél, rossz levegő. Egyre több dolgot írhatunk az éghajlatváltozás rovására, és a menüre most felkerülhet a sonka is.

Lekerülhet a sonka a tányérunkról a klímaváltozás miatt.

Spanyolország híres és ikonikus sertéssonkája, a jamón ibérico bellota ugyanis veszélybe került. Az emelkedő hőmérséklet és az alacsony csapadékmennyiség miatt a spanyol sertések étrendjének egyik fontos összetevője, a makk is komoly károkat szenved – számolt be róla a The Guardian.

Az ibériai országban megközelítőleg ugyanannyi sertés él, mint ember, ebből kifolyólag rengeteg fajta sonka létezik, de egyik sem tudott akkora hírnevet kiharcolni magának, mint a jamón ibérico bellota.

Az ételkülönlegesség kilója meghaladja a 100 eurót is (nagyjából 40 ezer forint).

A különlegességét az adja, hogy kizárólag fekete lábú sertésekből készítik, amelyeknek életük utolsó hónapját makkevéssel kell tölteniük a Spanyolország nyugati és észak-nyugati részeiben található dehesa tölgyerdőkben. A makk spanyolul bellota, így került be ez a szó a sonka nevébe.

És itt kezdődik a probléma, ugyanis a szokatlanul meleg és száraz nyár miatt a tölgyek egyre kevesebb makkot teremnek. Emiatt tavaly már 20 százalékkal mérséklődött a jamón ibérico termelése Extremadurában, amely egyike annak a négy kis régiónak, amely a sonkaféle legmagasabb minősítésével, a denominación de origen-nel rendelkezik.

2022 volt a valaha volt legmelegebb év volt Spanyolországban, és a harmadik legszárazabb is. Az elmúlt 50 évben a csapadékmennyiség csaknem 35 százalékkal esett vissza Extremadura régióban.

A dehesa kocsányos tölgyekből áll, amelyek a nedves éghajlaton őshonosak, így abból az időből maradtak fent, amikor az éghajlat itt még más volt, mint napjainkban

– nyilatkozta Francisco Espárrago, a kiváló minőségű jamón sonkát előállító Señorio de Montanera elnöke. Hozzátette, hogy az erdő fái nehezen élik túl a mostanában egyre gyakoribb hosszú, forró és száraz nyarakat.

Még ha az idei nyár nem is lesz olyan szélsőséges, mint 2022-ben, Espárrago nem optimista. Bár a jelenlegi szabályozás értelmében a sonkakészítők máshonnan is importálhatnak makkot, de a többség nem lelkesedik ezért az ötletért.

A fő forrás Marokkó és Algéria, ahol természetesen nem tenyésztenek sertéseket, de aggódom, hogy a makk importja új betegségeket hozhat be, ahogyan az korábban történt, amikor Egyiptomból importáltunk pálmafákat

– utalt Espárrago egy 1993-as esetre, amikor a vörös pálmafarovar több tízezer pálmát pusztított el.

A legfinomabb jamónt Spanyolország néhány legszegényebb régiójában állítják elő, ami a helyi gazdaság létfontosságú eleme, és több ezer munkahelyet biztosít azokon a területeken, amelyek egyébként Európa munkanélküliséggel leginkább sújtott fekete foltjai közé tartoznak.