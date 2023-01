Elszabadult a kolerajárvány a délkelet-afrikai Malawi nagy részén a novemberben beköszöntött esős évszak óta. A megáradt folyók miatt tömegek maradtak tiszta ivóvíz és megfelelő higiénia nélkül. Bár a legtöbb embert sikeresen lehet kezelni egy speciális folyadék mihamarabbi megitatásával, a rossz egészségügyi rendszer és a késlekedések miatt mégis sokan vesztik életüket a kolerától.

Malawiban felütötte fejét a kolerajárvány, az egészségügyi rendszer pedig képtelen kezelni a helyzetet.

Fotó: Shuterstock

Hivatalos adatok szerint 990-en haltak meg a fertőzésben az elmúlt tíz hónapban.

Ez 3,3 százalékos halálozási arányt mutat. Összehasonlításképpen ez Haitiben 2,1 százalék. Súlyosbítja a helyzetet, hogy az országnak elfogyott a kolera elleni vakcinakészlete. A húszmilliós afrikai állam felhasználta az összes tavaly kapott vakcinát. Az Egészségügyi Világszervezet májusban 3,9 millió, az UNICEF pedig novemberben 2,9 millió adagot szállított le. Malawi most újabb szállítmányt kér az Egészségügyi Világszervezettől.

A kolera elleni vakcinakészletek azonban világszerte kimerültek, mivel több országban is felütötte a fejét ez a kór.

Mivel Malawi nem tudja megállítani a betegség terjedését, egyre nagyobb a bizalmatlanság és a kétségbeesés a népességben. Van olyan falu, ahol a feldühödött lakók leromboltak egy kolerakezelő egészségügyi központot vasárnap, mivel többek szerint szennyezett fecskendőkkel kaptak ott injekciót. A kormány január elején tanítási szünetet rendelt el, hogy ezzel lassítsa a fertőzés terjedését.

Mint minden fertőző betegségnél, ennél is fontos az emberek megfelelő felvilágosítása a megelőzésről – írja a Bloomberg. A kolera nem is olyan ritka, mint azt elsőre gondolnánk. Rosszabb higiénés körülmények között bárhol felütheti a fejét. Tavaly Európában is volt példa rá.