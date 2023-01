Kínában viszonylag magas a koronavírus elleni átoltottság, december közepén a lakosság 78 százaléka kapta meg a vakcina két adagját, 54 százalék pedig az emlékeztetőt is. Peking azonban csak a saját gyártású oltóanyagokat engedélyezi, az utazási korlátozások feloldása így most lehetővé teszi a kínaiak számára, hogy külföldön jussanak hozzá a fejlettebb és hatékonyabb mRNS-oltásokhoz.

A korlátozások feloldása után megindult a kínai turistaáradat külföldre.

Fotó: NurPhoto

Korábban a Kínai Népköztársaságban élők csak a makaói egyetem klinikáján oltathatták be magukat ilyen vakcinával, ott azonban olyan nagy volt a kereslet, hogy december közepén már csak februárra lehetett időpontot foglalni. Elemzők szerint a vakcinaturizmus célállomásainak listája gyorsan bővül. „Úgy hiszem, az első célpont Hongkong, de később jön Ázsia, az Egyesült Államok és talán Európa is” – nyilatkozta ezzel kapcsolatban a CNBC-nek Sam Radwan, a chicagói Enhance International vezetési tanácsadó elnöke.

Szavait igazolják a közösségi oldalakon megjelent bejegyzések is, amelyek szerint többen ütnek két legyet egy csapásra, és a hongkongi vakáció idejére időpontot foglalnak oltásra is. Ez persze nem lesz ingyen. A helyi kormányzat már figyelmeztetett, hogy térítésmentesen csak a hongkongiaknak jár vakcina, emlékeztető oltást pedig csak az kaphat, akik legalább harminc napig tartózkodik a városban. Helyi sajtóbeszámolók szerint azonban a Fosun Pharma Fubitai nevű, az eredeti és az omikron-variáns ellen is hatékony, szintén mRNS-vakcinát saját költségükön megkaphatják.

Saját költségen beoltathatják magukat Hongkongban fejlett vakcinával.

Fotó: Vernon Yuen / NurPhoto via AFP

Fontos célállomás lehet Thaiföld is, amely egyébként is a kínai turisták kedvenc helye Japán, Dél-Korea, az Egyesült Államok és Szingapúr mellett. Ráadásul Thaiföld nem korlátozza a beutazásokat, többek között Japánnal és Dél-Koreával ellentétben, amelyek ellen Peking már meg is kezdte a megtorlást: felfüggesztették a rövid időre szóló vízumok kiadását a két ország lakosai számára. A bangkoki turisztikai miniszter ráadásul fontolgatja, hogy ingyenessé teszi a vakcinát a külföldi turisták számára, akik emlékeztető oltást szeretnének. Erre pedig nagy az igény Kínában.

„Eleinte nem terveztem Thaiföldre utazni, de a Pfizer- vagy a Moderna-oltás kedvéért gondolkodom rajta” – írta egy sanghaji felhasználó a Weibo oldalán.

„Azok a kínaiak, akik többféle opció közül akarnak választani, itt megkaphatják azt, amelyiket szeretnék. Mindenki nyer vele” – írta egy másik.