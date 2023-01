Bill Gates, a Microsoft alapító-tulajdonosa végre megcáfolta azt az elsősorban az Egyesült Államokban terjedő összeesküvés-elméletet, mely szerint az összes amerikai termőföld 80 százalékát felvásárolta.

Fotó: SVEN HOPPE

A Reddit online portálon tartott úgynevezett "Kérdezz bármit" (Ask me anything; AMA) fórumon ugyanis Gates néhány óra alatt több tucat kérdésre válaszolt, köztük azokra is, amelyek termőföldvásárlásait firtatták.

A Microsoft atyja válaszában elárulta, hogy az Egyesült Államok mezőgazdasági területének kevesebb mint 1/4000-ét szerezte meg eddig.

Befektettem ezekbe a gazdaságokba, hogy termelékenyebbé tegyem őket, és hogy több munkahelyet hozzak létre – tette hozzá.

Nem valami nagyszabású tervről van szó, valójában minden ilyen döntést egy profi befektetési csapat tanácsolt

- mondta.

Tavaly az a pletyka terjedt Amerikában, hogy Gates azért veszi a mezőgazdasági földeket, mert ki akarja éheztetni az embereket

- írja az összeesküvés-elméletek megcáfolására specializálódott Snopes portál.

A híresztelések azután kaptak szárnyra, hogy a kutatók áprilisban globális élelmiszerhiánnyal riogatták a lakosságot Oroszország ukrajnai inváziója miatt.

Az amerikai mezőgazdasági minisztérium és a Nemzeti Mezőgazdasági Statisztikai Szolgálat 2022-es jelentése szerint az Egyesült Államokban 3 623 000 négyzetkilométernyi mezőgazdasági terület van, míg Gatesnek nagyjából 980 négyzetkilométere van.

Ha a Gates összes földje egy helyen lenne, akkor Rhode Island 25 százalékát, illetve Magyarország területének több mint 1 százalékát fedné le.

Ha már földfelvásárlásról van szó, egy másik milliárdos, John Malone, az AT&T ex-vezérigazgatója közel tízszer akkora területet szerzett meg, mint Gates. A mintegy 8900 négyzetkilométer felvásárlását a Liberty Media jelenlegi cégelnöke azzal indokolta, hogy egyszer nyáron egy pennsylvaniai családi farmon dolgozott.