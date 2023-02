Gustavo Petro kolumbiai elnök reformterveit támogatók ezrei vonultak utcára a dél-amerikai ország több városában kedden, miután az államfő bejelentette az egészségügyre, a nyugdíjakra és a foglalkoztatásra vonatkozó terveit. Az ellenzék szerdára hirdetett meg tiltakozó akciót ugyanezen tervek ellen.

Gustavo Petro elnök reformjai mellett protestáltak a kolumbiaiak.

Fotó: Vannessa Jimenez / AFP

A reformpárti tüntetést a Gustavo Petrót támogató pártok és szakszervezetek szervezték azzal a céllal, hogy a törvényhozók számára jelezzék: az elnök – egyes kormánypárti képviselők által is vitatott – javaslatai jelentős társadalmi támogatást élveznek.

Az államfő hétfőn ismertette egészségügyi reformterveit a kongresszusban, kiemelve, hogy célja a járványok hatékonyabb megelőzése és gyorsabb kezelése, az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés javítása, a bérek emelése az ágazatban, továbbá a korrupció elleni fellépés. Bejelentette azt is, hogy készül az igazságosabb rendszerre törekvő nyugdíjreform, a szociális támogatások növelésének tervezete és a szegénység csökkentését is célzó foglalkoztatási reform. Az oktatásban pedig azt a programot vezetik be, amelynek révén garantálható, hogy a kevésbé tehetősek ingyen bekerüljenek az egyetemi képzésbe.

Az államfő beszédet is mondott a felvonuláson. Azt hangoztatta: a reformok célja, hogy mindenkinek biztosítsák az egyetemes jogot a munkához, az egészségügyi ellátáshoz és a méltányos nyugdíjhoz.

A kolumbiai ellenzék bejelentette, hogy szerdára tüntetést szervez a reformtervek ellen. Álláspontjuk szerint ugyanis Gustavo Petro elképzelései a gazdasági stabilitást fenyegetik az országban, és nem csökkentik, hanem növelik a szegénységet.

A terveket a kongresszusnak és az alkotmánybíróságnak is jóvá kell hagynia.