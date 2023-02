Még legalább kettő-négy hétig hiány lehet bizonyos zöldségfélékből a brit szupermarketekben – figyelmeztetett csütörtökön Thérese Coffey környezetvédelmi és élelmiszeripari miniszter a parlamentben. Reményét fejezte ki, hogy a kiskereskedelmi szektor alternatív piacok bevonásával kezelni tudja majd a helyzetet, amely részben az energiaválság, részben pedig a kedvezőtlen dél-európai és észak-afrikai időjárás miatt alakult ki.

Az Egyesült Királyság élelmiszer-ellátási lánca ellenálló, azt bebizonyította a koronavírus-járvány alatt is, és megfelelően felkészült a potenciális fennakadások kezelésére

– mondta a miniszter.

Ehhez képest a vezető szupermarketláncok közül az Tesco, az Asda, a Morrison és az Aldi is bejelentette a héten, hogy korlátozza a megvásárolható mennyiséget bizonyos zöldségfélékből, például paradicsomból, paprikából, salátából és uborkából. Ezeket nagyrészt külföldről szerezték be korábban, a kedvezőtlen időjárás miatt azonban rossz volt a termés Spanyolországban és Észak-Afrikában is.

Ott sincs zöldség, ahol nem korlátozzák a megvehető mennyiséget.

Fotó: Getty Images

Ezért nagyobb igény lett volna a hazai termesztésű zöldségekre, a magas energia- és műtrágyaárak miatt azonban sokan nem vállalták az üvegházas termesztést, mert nem kaptak segítséget a kormánytól az emelkedő költségek ellensúlyozására. Hazai paradicsomra a legnagyobb brit termelő, az APS Produce szerint április végéig nem is lehet számítani, mert a szokásosnál később palántáztak.

Az idén később kezdtünk, hogy próbáljuk csökkenteni a veszteségeket, mert mindenki szorítanak az árak – nem csupán az energia, hanem a műtrágya, a munkaerő, minden drágul. Így március vége helyett csak valamikor április végén, május elején szüretelünk

– nyilatkozta Phil Pearson a Sky Newsnak.

Hetekig eltarthat még a hiány.

Fotó: SOPA Images

Az APS Produce általában évi 650 millió tonna paradicsomot termeszt 70 hektáron, de a télen sok üvegháza kihasználatlan maradt. Pearson szerint a többi cég ugyanezt a megoldást választotta. „Így aztán a semmiből hirtelen egy csapásra lesz árubőség húsvét után” – tette hozzá.

A hírtelevízió beszámolója szerint a Waitrose, a Lidl és a Co-op egyelőre nem tervez korlátozásokat, ez azonban nem jelenti azt, hogy a boltjaikban tele lennének a zöldségespultok. Pánikvásárlástól azonban nem kell tartani, a salátához való zöldségek ugyanis a hírtelevízió szerint nem tartoznak az alapvető élelmiszerek közé.