A Comcast birtokolta NBCUniversal szeretné újra műsorára tűzni az amerikai profi kosárlabda-bajnokság, az NBA mérkőzéseit, ezért arra készül, hogy amikor 2024-ben a következő időszakra megindul a licit a közvetítési jogokért, akkor erős ajánlattal száll versenybe.

Fotó: Scott Varley / Getty Images

Az NBC-n utoljára a 2002-es döntő mérkőzései voltak láthatók, az Egyesült Államokban most a Disney és a Turner Sports kezében vannak a jogok a 2024–25-ös szezon befejeztéig.

Ennek ellenére az NBCUniversal vezetői érdeklődtek az NBA-nál, sőt azt is elárulták, hogy a rájátszás meccseit is szívesen műsorukra tűznék. Nem lesz azonban könnyű dolguk a nyertes ajánlat megtételében, ugyanis a hírek szerint az Apple és az Amazon is érdeklődik a lehetőség iránt, hogy növelje streamingszolgáltatásának népszerűségét – írja a CNBC.

A hivatalos tárgyalások leghamarabb 2024 áprilisában kezdődhetnek meg,

kivéve, ha a jelenlegi jogtulajdonosok, mint a Disney és a Turner Sports tulajdonosa, a Warner Bros. Discovery meg nem nyitják a lehetőséget ennél korábban. A két birtokon belüli céggel akár az NBA újabb szerződést is köthet, anélkül, hogy megnyitná a lehetőséget mások előtt, ahogy az legutóbb, 2014-ben történt, ám erre kicsi az esély az időközben jóval fontosabb szerepet kapó streamingszolgáltatások megjelenése után.

Az ügyet ismerő források szerint a liga a jelenlegi két csomag helyett a három vagy négy lehetőséget értékesítene. A Disney várhatóan a tulajdonában lévő ESPN, ESPN+ és ABC csatornák számára vásárolna egy csomagot, ugyanakkor

a Warner Bros. Discovery érdeklődése ködösebb, miután David Zaslav vezérigazgató novemberben arról beszélt, nem létfontosságú, hogy közvetítsék a bajnokság mérkőzéseit.

Azt nem tudni, hogy az NBA a következő kilencéves periódus idején mekkora bevételre számíthat a közvetítési díjakból, de a becslések, amelyek a kezdeti 25 milliárd dolláros összeg több mint 200 százalékos emelkedéséről és akár 70 milliárd dollárig való növekedéséről szólnak, túlzottan optimisták lehetnek, különösen az egyre kevesebb kábeltévé-előfizető és a streamingszolgáltatók veszteségei korában.