A Kínai Kommunista Párt (KKP) felszólította a Big Fourhoz, a legnagyobb könyvvizsgáló és tanácsadó cégek körébe tartozó Ernst & Youngnál (EY) dolgozó alkalmazottait, hogy munkahelyükön viseljék a párt kitűzőjét.

„A bal váll közepén, de nem a galléron.”

Fotó: Imaginechina via AFP

A KKP szerint tagjainak a munkahelyen is mutatniuk kell elkötelezettségüket a párt iránt. A „kérést” formálisan az EY-nál dolgozó kommunista szervezet intézte tagjaihoz – számol be a Financial Times. Hamarosan elkezdődik Kínában a parlamenti szezon, ez az időszak különösen érzékeny politikai szempontból, a párt összesen 97 millió tagja fokozott ellenőrzésekre számíthat e téren is ebben az időszakban.

Az állami vállalatoknál a kitűző viselése régóta napirenden van, az EY azonban egyike az első külföldi tulajdonú cégeknek, ahol ez „ajánlásként” megfogalmazódott. A brit lap által megismert e-mail szerint

a jelvényt a bal váll közepén kell hordani, de nem szabad a gallérra tűzni.

Az EY kínai leányvállalata a helyi partnerek tulajdonában van, az általa termelt profit nem kerül a nemzetközi vérkeringésbe, vagyis abból nem részesednek a külföldi tanácsadók és könyvvizsgálók.

Kitúrnák a Big Fourt

A nemzetközi pénzügyi élet meghatározó szereplői ellen egyébként pár napja indított támadást Peking, amikor arra szólította fel a kínai állami tulajdonú vállalatokat, hogy a Big Four (EY, KPMG, Deloitte, PwC) cégeivel kötött szerződéseik lejárta után helyi, kínai könyvvizsgáló cégekkel dolgozzanak – értesült a Bloomberg.

A hivatalosan nem közölt direktíva azért is kényes, mert az Egyesült Államok és Kína között folytatott hidegháború része volt az adatszivárgással kapcsolatos probléma is.

Peking egyelőre engedélyezi, hogy a kínai cégek külföldi leányainak könyveit külföldi auditorok hitelesítsék.

Az amerikai tőkepiaci felügyelet korábban a tengerentúli tőzsdékről való kizárással fenyegette a kínai cégeket, a nyomás hatására a pekingi hatóságok beleegyeztek, hogy az amerikai tőzsdékre bevezetett kínai vállalatoknál az amerikai hatóságok is betekinthessenek a könyvekbe, ellenőrizhessék az auditokat. A Bloomberg által közölt kínai adatok szerint a Big Four összesen 20,6 milliárd jüan (kb. 3 milliárd dollár) árbevételt kasszíroz évente az ázsiai óriás piacain.