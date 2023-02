A McDonald’s és a Beyond Meat lassan két éve dolgoznak együtt az étteremlánc húshelyettesítő ételein. Ezalatt a vegánburgerük állandó helyet vívott ki magának a McDonald’s étlapján az Egyesült Királyságban, Írországban, Ausztriában és Hollandiában, és a Beyond Meat a McDonald’s McPlant burgerének pástétombeszállítójává vált.

A McPlant burger Angliában már másfél éve kapható. A különlegességet nemsokára a németek is megkóstolhatják.

Fotó: Mike Kemp

A gyorsétteremlánc szerdai bejelentése szerint a németek nemsokára két újdonsággal is találkozhatnak az országban működő több mint 1400 egységében.

Egyrészt állandó jelleggel kapható lesz a McPlant burger, másrészt a világon elsőként náluk veszik fel a kínálatba a növényi alapú McPlant nuggetset.

A McDonald’s és a Beyond együtt fejlesztette ki az új, növényi alapú nuggetset, amelyet tavaly augusztusban kilenc stuttgarti étteremben sikeresen teszteltek. A nuggets borsóból, kukoricából, búzából és tempurapanírból készül. Az utóbbi egy könnyű tészta, amelyet jéghideg vízből, sóból és lisztből készítenek.

Az újdonságot a vállalatok az amerikaiakkal is megkóstoltatták, ám az ő ízlésüknek nem felelt meg.

A húshelyettesítő ételeket február 22-től lehet kérni az éttermekben.

A Beyond Meat 2021 óta árulja a növényi alapú csirkepótlékait az amerikai élelmiszerboltokban, míg a KFC-vel és a Panda Expresszel növényi alapú ételeket fejlesztett ki – írta a Fox Business.

A cég részvényei az elmúlt egy évben elveszítették értékük közel háromnegyedét. A befektetők szkeptikusan ítélték meg a Beyond Meat hosszú távú növekedési lehetőségeit, mivel az élelmiszerüzletek és az éttermek eladásai elmaradtak a várttól. A vállalat októberen kénytelen volt elbocsátani alkalmazottainak nagyjából egyötödét.

A részvények azonban szerdán, még a bejelentés előtt, 12 százalékos emelkedéssel zártak. A Beyond Meat február 23-án teszi közé a tavalyi negyedik negyedéves eredményét – írta a CNBC. Arról, hogy a növényi alapú hústermékek miért nem váltották be a reményeket, és hogy a Beyond Meat tavalyi lejtmenetében mi játszhatott még közre, korábban részletes írtunk.