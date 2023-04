A gabonaszállítási megállapodást március közepén 120 nappal hosszabbították meg. Ez azt jelenti, hogy Ukrajna továbbra is három mélytengeri kikötőn keresztül exportálhatja mezőgazdasági termékeit.

Gabonaszállító hajók a Boszporusz-csatornán

Fotó: Bloomberg

Mint ismert, az orosz erők a háború első napjaitól kezdve blokkolták az ukrán tengeri útvonalakat, amelyeken a mezőgazdasági kivitel közel 90 százaléka zajlott. Ez fájdalmas volt mind az ukrán gazdaságnak, mind azoknak az országoknak, amelyek évek óta az exportgabonából éltek. A helyzetből a kiutat a közúti és vasúti útvonalakra való kiterjesztés jelentette. Nyilvánvaló azonban, hogy ez a módszer nem tudta teljes mértékben lefedni a tengeri kivitel mennyiségét.

A nehézségek ellenére zajlanak a szállítások

Ukrajna továbbra is emberek millióit táplálja mezőgazdasági termékekkel. Az infrastrukturális minisztérium számításai szerint tavaly augusztus 1-jétől – a gabonaszerződés életbe lépésének első napjától – március 22-ig 833 hajó hagyta el Nagy-Odessza kikötőit, amelyek 25,3 millió tonna ukrán élelmiszert exportáltak Ázsia, Európa és Afrika országaiba.

Általánosságban elmondható, a tengeri szállítás mellett a szárazföldi és a folyami kikötőkön keresztül történő exportot is figyelembe véve

tíz hónap alatt csaknem 39 millió tonna gabonát, olajos növényt és ezek feldolgozási termékét szállítottak külföldre.

Az ukrán Állami Vámszolgálat adatai szerint 2022 végéig Ukrajna 23,6 milliárd dollár értékben exportált mezőgazdasági termékeket. És

bár a 2022-es adat 15 százalékkal alacsonyabb a 2021-es, 27,9 milliárd dolláros rekordnál, az exportérték tavalyi adata a második lett Ukrajna közelmúltbeli történetében.

Ukrajna a világpiaci jelenlét bővítése érdekében 2022 őszének végén kezdeményezte a Grain From Ukraine humanitárius programot, amely az ENSZ Élelmezési Világprogramjának támogatásával valósul meg, és amelyhez már több mint 30 ország és intézmény csatlakozott. Ukrajna célja ezzel az volt, hogy kikötőiből mezőgazdasági termékeket küldjön az élelmiszerválság által leginkább érintett és sürgős segítségre szoruló országokba. Márciusig pedig az ENSZ égisze alatt már több mint félmillió tonna ukrán búzát szállítottak afrikai és ázsiai országokba.

Milyen hozadékkal jár a gabonaszerződés?

A megállapodás további működése lehetővé teszi Ukrajna devizabevételeinek növelését. A tavalyi év eredményei szerint az országból származó teljes export mintegy felét a mezőgazdasági termékek tették ki, ráadásul ennek köszönhetően a gazdáknak több lehetőségük nyílik az előző évi gabona értékesítésére, mely által az új szezonban elegendő forgótőkéjük lehet a szántóföldi munkákhoz.

„Az agrárszektor számára ez nagyon fontos, mert azt látjuk, hogy a gazdálkodóknak nincs pénzük a vetési kampány elindításához és lebonyolításához, valamint az operatív tevékenységek elvégzéséhez”

– hangsúlyozta Szerhij Harin, a Corteva Agriscience kelet-európai üzletágának vezetője.

A kedvező árú ukrán gabona csökkenti a világ élelmezésbiztonságát fenyegető kockázatokat, és emberek milliói számára teszi elérhetővé az alapvető élelmiszereket. Számítások szerint Ukrajna a háború előtt 400 millió embert látott el élelemmel szerte a világon.

Az ukrán export változása (Millió dollár)

Hogyan tovább?

Ukrajna a teljes körű háború miatti nehéz gazdasági helyzettől függetlenül igyekszik jó minőségű és megfizethető mezőgazdasági termékekkel ellátni külföldi partnereit, ezért továbbra is megpróbálja bővíteni és javítani a tengeri export feltételeit. (Az európai termelők és felhasználók viszont panaszkodnak az ukrán gabona rossz minőségére és a dömping árra.) A megállapodás meghosszabbítása előtt az ukrán fél Mikolajiv kikötőjét is be akarta vonni a „gabonaútvonalba”. Az ország így törekedett az exportálható áruk körének bővítésére, ez azonban még nem valósult meg. A cél azonban továbbra is ez, illetve az ukrán élelmiszert szállító kereskedelmi hajók ellenőrzési feltételeinek javítása.