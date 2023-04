Az Európai Központi Bank (EKB) a kereskedelmi ingatlanokba fektető alapok szabályozásának szigorítását sürgeti, elemzése szerint az ezermilliárd eurós piacon likviditási válság alakulhat ki, ha a befektetők a piaci lejtmenettől bepánikolva tőkéjük kivonásába kezdenek.

Fotó: Bujdos Tibor / Észak-Magyarország

Azok az alapok, amelyek illikvid ingatlanokba fektetnek és szabályzatuk lehetővé teszi a gyors tőkekivonást „likviditási problémába” ütközhetnek, amely pánikszerű eladásokba sodorhatja őket – hívja fel a figyelmet az EKB jelentése, hangsúlyozva, hogy a probléma rendszerszintű pénzügyi stabilitási gondokhoz vezethet. A szigorúbb szabályozás célja az, hogy a likviditási hullámokat képesek legyenek kezelni az alapok.

A jegybank azt javasolja, hogy a befektetők csak meghatározott időnként vehessék ki tőkéjüket, s befektetésük után hosszabb ideig ne legyen erre lehetőségük.

A javaslatok között szerepel az is, hogy tőkekivonás esetén az alap büntetődíjat számíthasson fel. Változtatnának a befektetési politika szabályozásán is, előírnák, hogy az alapok portfóliójában mekkora legyen a likvid eszközök aránya.

Az eurozónában bejegyezett ingatlanalapok nettó eszközértéke 10 év alatt megháromszorozódott

– 2012. negyedik negyedévében 323 milliárd euró volt, ami az elmúlt év utolsó három hónapjának végére 1,04 ezer milliárd euróra nőtt. Az alapok 80 százaléka nyílt végű, az eurozóna kereskedelmi ingatlanpiacán súlyuk 40 százalék. Az EKB szerint a szektorban „csökken a likviditás, a monetáris politika szigorodása és a makropénzügyi helyzet bizonytalansága következtében”.

A válságjeleket az is mutatja, hogy az MSCI Europe Real Estate index – amely a szektor nagy-, illetve közepes kapitalizációjú cégeinek árfolyamalakulását mutatja –, márciusban 14 százalékkal, 2009 óta a legmélyebb szintjére zuhant. Az EKB követendő példaként említi a 125 milliárd dollárt kezelő Blackstone Real Estate Income Trust nevű alapot, amely a közelmúltban korlátozta a tőkekivételt. Hasonló korlátozásokat vezettek be brit alapok is a tavalyi költségvetési és adósságválság idején.

Az eurozónában az elmúlt év utolsó három hónapjában

a kereskedelmi ingatlanszektorban a tranzakciók száma 44 százalékkal zuhant az előző év azonos időszakához képest.

A legmagasabb kategóriákba sorolt irodák ára a második és a harmadik negyedév átlagában 14 százalékkal esett az egy évvel korábbi szinthez viszonyítva.