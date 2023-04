A Henley & Partners befektetés migrációval foglalkozó szaktanácsadó cég jelentése szerint a recessziós aggodalmak és a piaci turbulencia ellenére a vagyonkoncentráció bővül a világ néhány részén – és ez a növekedés időnként jelentős.

Hangcsou látképe (Fotó: Getty Images)

Kína átvette a vezetést

A CNBC cikke szerint a kínai Hangcsou áll annak a listának az élén, amely a leggyorsabban növekvő milliomos lakossággal büszkélkedő városokat sorolja fel. A jelentés megállapította, hogy 2012 és 2022 között megduplázódott (105 százalékkal nőtt) az olyanok száma a városban, akik több mint egymillió dollár értékű befektethető vagyont tudhatnak magukénak.

Tavaly év végén 30 400 ott élő tartozott ebbe a kategóriába, közülük 98-an 100 millió dollár feletti vagyonnal büszkélkedhettek, tizenketten pedig dollármilliárdosok voltak.

Két további kínai város, Sencsen és Kanton is szerepel a top 10-ben, a harmadik és a hetedik helyen. 2012 és 2022 között 98 százalékkal ugrott meg az ultragazdagok száma Sencsenben, míg Kantonban szintén erőteljes, 86 százalékos növekedést tapasztaltak.

Kína mellett az Egyesült Államok uralja a top 10-et, három várossal, amelyek mindegyike a top 5-ben is szerepel.

Austin, Texas állam fővárosa a második helyet szerezte meg, mivel a milliomos lakossága 102 százalékkal nőtt 2012 és 2022 között,

míg a floridai West Palm Beach a negyedik lett 90 százalékos növekedéssel, majd az arizonai Scottsdale következik 88 százalékkal.

Figyelemre méltó, hogy egyetlen európai város sem szerepel az első tíz között. „Az Egyesült Államok dominanciája a globális technológiai szektorban valószínűleg szerepet játszott abban, hogy az európai városok egyre inkább lemaradnak. Emellett Ázsia felemelkedése valószínűleg hátrányosabban érintette Európát, mint az Egyesült Államokat

– mondta Andrew Amoils, a New World Wealth vagyonelemző cég kutatási vezetője a CNBC-nek.

Ahol a vagyon csökken

Az érem másik oldala, hogy az elmúlt évtizedben néhány városban jelentősen visszaesett a gazdagok száma. A legnagyobb, 44 százalékos csökkenést Moszkvában láthatjuk, Szentpétervár pedig a harmadik ezen a listán, 38 százalékos csökkenés után.

Az ilyen mértékű visszaesés Oroszországban nem meglepő az orosz–ukrán háború következményei miatt. De nem minden államban ilyen nyilvánvaló az ultragazdag népesség csökkenésének oka. Idetartozik Johannesburg, ahol 2022-ben 40 százalékkal kevesebb milliomos volt, mint 2012-ben, illetve Hongkong, ahol a mérséklődés 27 százalékos és London, ahol 15 százalékkal esett vissza a vagyonosok száma. Mindhárom város a tíz legnagyobb csökkenést mutató hely közé tartozik. A hanyatlás lehetséges okai közé tartozhatnak a politikai környezetben bekövetkezett változások, mint a brexit, valamint a geopolitikai feszültségek.

A világ leggazdagabb városai

Hongkong azonban így is felkerült a világ tíz leggazdagabb városának listájára, mivel 129 500 embernek van a városban több mint egymillió dollár befektethető vagyona, köztük 290 a száz- és 32 a dollármilliárdos, ezzel a város a hetedik leggazdagabb a világon. Hongkong egyike a két új belépőnek a top 10-es listán a Henley & Partners legutóbbi, a világ leggazdagabb városairól szóló jelentéséhez viszonyítva, amelyet 2022 szeptemberében tettek közzé. Az első hat település a listán azóta is változatlan: New York, Tokió, a San Francisco-öböl területe, amely San Franciscót és a Szilícium-völgyet foglalja magában, London, Szingapúr és Los Angeles.

Az Illinois állambeli Chicago és a texasi Houston, amely tavaly a hetedik, illetve a nyolcadik helyen szerepelt, már nincs az első 10-ben. Houston helyett Peking a nyolcadik, ezt követi Sanghaj. Korábban a kilencedik, illetve a tizedik helyen álltak. A top 10-ben Hongkong mellett egy új belépő van: Sydney.