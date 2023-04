Örülhetnek az ínyencek, tökéletes az idei osztrigatermés az Adrián

A megszokottnál is enyhébb télnek köszönhetően rendkívül jó minőségűek idén az osztrigák Dél-Dalmáciában. Az afrodiziákumként is számon tartott kagylónak idén az ára is magasabb, ezért a tenyésztők is elégedettek.

33 perce | Szerző: Hordósi Dániel, Zágráb

33 perce | Szerző: Hordósi Dániel, Zágráb